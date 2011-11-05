-Eruh ve Kurtalan'da terör örgütüne yönelik operasyon SİİRT (A.A) - 05.11.2011 - Siirt'in Eruh ve Kurtalan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 14 yaşındaki bir terörist yakalandı, iki terörist de etkisiz hale getirildi. Bir korucunun da yaralandığı operasyonlarda, 1 adet M-16 ile 3 adet kalaşikof tüfek, el bombaları, dürbün ve bol miktarda yaşam malzemeleri de ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım 2011 günü ''155 Polis İmdat'' gelen bir ihbarda, terör örgütü PKK mensupları tarafından Kurtalan ilçesinde görev yapan emniyet personeline yönelik uzun namlulu silahlar ve el bombaları ile eylem yapılacağı bilgisinin alındığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu terör örgüt mensubu olan Kurtalan doğumlu 14 yaşındaki M.G.'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu eylemde kullanılmak üzere 2 adet savunma tipi Rus yapımı el bombasının ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, M.G'nin ifadesi doğrultusunda Kurtalan'daki bir çiftlikte arama yapıldığı ve yer altına gömülü bir kaleşnikof marka tüfek ile bu silaha ait içinde 60 adet dolu fişeğin bulunduğu 2 adet şarjör bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve bu kişilerin evlerinde yapılan aramada da 54 adet ''kısa dokuzlu'' olarak tabir edilen dolu fişek ele geçirildiği belirtilen açıklamada, M.G'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, diğer 3 kişi hakkındaki soruşturmanın da sürdürüldüğü aktarıldı. -Eruh'ta iki terörist etkisiz hale getirildi- Valilik açıklamasında, Eruh ilçesinin kırsal kesiminde de Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Jandarma Özel Hareket timleri ve köy korucularının desteğiyle operasyon başlatıldığı kaydedildi. Söz konusu operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, çıkan ilk çatışmanın ardından bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir korucunun da yaralandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, çatışma sonrası devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, yaralanan köy korucusunun helikopterle önce Siirt Askeri Hastanesine daha sonra da Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Söz konusu operasyonda 1 adet M-16 ile 2 adet kalaşinkof marka tüfeğin yanı sıra el bombaları, dürbün ve bol miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. -Vali Çolak'tan teröristlere çağrı- Siirt Valisi Musa Çolak da yazılı açıklamada, terör örgütünün daha önce kentte yaşayan 4 masum genç kızı tuzak kurarak, vahşice katlettiğini ve Belenoluk köyünde de 6 Mehmetçiği şehit ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bu kanlı saldırılar hala hafızalarımızda. Masum vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize haince, sinsice yaptıkları bu saldırılarda, hain terör örgütü yaptıklarının cezasını mutlaka bulacak, kendi kanlarında boğulacaklardır. Bu hain saldırılar, ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığını etkileyemeyecektir."