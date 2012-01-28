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Eruh Belediye Başkanı Oktay'a tutuklama kararı SİİRT (A.A)

28 Ocak 2012 14:28

-Eruh Belediye Başkanı Oktay'a tutuklama kararı SİİRT (A.A) - 28.01.2012 - Siirt, Eruh ve Kurtalan belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 32 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı verildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı, bir süre önce Siirt, Eruh ve Kurtalan belediyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları Siirt Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 32 şüpheliden 5'i hakkında bir üst mahkemeye itiraz ederek, tutuklanmaları yönünde talepte bulundu. Soruşturma dosyasını inceleyen 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Eruh Belediye Başkanı Melih Oktay'ında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 17 Ocakta yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 6'sı tutuklanmış, 32 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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