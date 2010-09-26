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ERUH BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUTUKLANDI ŞIRNAK (A.A)

26 Eylül 2010 22:18

-ERUH BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUTUKLANDI ŞIRNAK (A.A) - 26.09.2010 - Aralarında Siirt'in Eruh Belediye Başkan Vekili M. Zeki Azgan'ın da bulunduğu beş kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında Eruh Belediye Başkan Vekili M. Zeki Azgan'ında bulunduğu ve terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı, PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan altı kişinin Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen altı kişiden aralarında Azgan'ın da bulunduğu beş kişi tutuklandı, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

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