Ertuğrul Özkök: Asker 'demokrasi dersini' kime verdi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Genelkurmay'ın darbe iddialarına ilişkin yaptığı açıklamayı 'demokrasi dersi' olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. "Şimdi soruyorlar. 'Arkadaş söyle, darbe yapacak mısın, yapmayacak mısın?' Asker de çıktı ve mertçe cevap verdi: 'Ne darbesi arkadaş, darbe marbe yok'. İktidarın şuursuz medyası da askerin cevabını manşetten duyurdu: 'Asker demokrasi dersi verdi.' Başlığı atarken, şu soruyu sormak hiç aklına gelmedi. Demek ki demokrasi dersi vermek askere kalmış" ifadelerini kullanan Özkök, "İyi de asker bu demokrasi dersini kime verdi?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün, "Aaaa asker darbe yapmayacakmış" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Devran değişti...

Eskiden askere “Darbe yapacak mısın” diye soranlara “Darbe şakşakçısı” derlerdi.

Şimdi soruyorlar:

“Arkadaş söyle... Darbe yapacak mısın, yapmayacak mısın...”

***

Asker de çıktı ve mertçe cevap verdi:

“Ne darbesi arkadaş... Darbe marbe yok...”

***

İktidarın şuursuz medyası da askerin cevabını manşetten duyurdu...

“Asker demokrasi dersi verdi...”

Başlığı atarken, şu soruyu sormak hiç aklına gelmedi...

Demek ki demokrasi dersi vermek askere kalmış...

İyi de asker bu demokrasi dersini kime verdi?

Darbeden medet umanlara mı...

Yoksa darbeden korkanlara mı...

***

İktidar yanlısı şuursuz arkadaş...

Sen değil misin, “eski Türkiye’nin bittiğini” söyleyen...

Sen değil misin papağan gibi, “artık sözün sivilde olduğunu” her gün kafamıza çakan......

Nedir öyleyse, malumun ilanından doğan bu sevinç...

***

Üst üste 4 seçim kazandınız...

Para elinizde, güç elinizde, adalet elinizde, polis elinizde, ordunun başkomutanlığı sizde...

***

İyi de, 13 yıl sonra hâlâ darbeden söz ediliyorsa, buna ne diyeceğiz...

Sivillerin zaferi mi...

Hezimeti mi...

Yoksa sefaleti mi...

Yüzde 92'lik asker anayasası yerine yüzde 70'lik sivilini yapabilir miyiz?

Siz askeri boş verin de gelin önce sivili konuşalım.

Bu ülkede askerin yaptığı, halkın yüzde

92 oyla kabul ettiği Anayasa’nın yerine, sivilin yaptığı, halkın hiç olmazsa yüzde 70’inin kabul edeceği bir sivil anayasa yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız...

Cesaretiniz varsa dobra dobra konuşalım.

Önce ileride aşırı güç meraklılarının yapabileceği bir sivil darbe ihtimalini ortadan kaldıralım.

Asker başını kaldırırsa onu hep birlikte kışlasında göndeririz...