ERÜ personeline 1 günlük kar izini

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) görev yapan engelli ve hamile personele, kentte etkili olan kar nedeniyle bugün için 1 gün izin verildi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ve beraberindeki buzlanma ile birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için harekete geçen Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü engeli ve hamile personellerin 1 gün izinli sayılması yönünde karar aldı. Buna göre, üniversiteden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Şehrimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bedensel engelli ve hamile personelimizin 26.01.2018 tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılması uygun görülmüştür.”



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