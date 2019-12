Ertürk'ten Marx'a övgü

Küresel krizi değerlendiren TMSF Başkanı Ertürk, Türkiye’nin her alanda “Bize bir şey olmaz” refleksi gösterdiğini söyledi. Ertürk, bir soru üzerine “Marx büyük filozof” olduğunu da ekledi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, Türk bankacılık sisteminde türev ürünlerin az olması nedeniyle küresel finansal krizden fazla etkilenmeyeceği yönünde varsayımlar bulunduğuna işaret ederek, “Evet doğru, bilançolar etkilenmedi ama kredi mekanizmaları etkilendi, durgunluk ihtimali, güven kaybı ortaya çıktı. Yani sadece bilanço açısından krize yaklaşılırsa, varılacak sonuç geç kalmak olabilir” diye konuştu.



Kriz V değil L tipi



Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Topluluğu’nun etkinliği çerçevesinde “Küresel Finansal Kriz ve Türkiye” konulu konferans veren Ahmet Ertürk, Türkiye’nin genel olarak her alanda “Bize bir şey olmaz” refleksi gösterdiğini kaydetti.



Zamanında müdahaleyle çözümün kolay olduğunu ancak, geç kalındığından müdahalenin zorlaştığını anlatan Ertürk, özellikle ekonomide bu refleksin, “tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin” altını çizdi.



“Krizin dibe vurduğu” yönünde yorumlar olduğuna işaret eden Ertürk, kendisinin krizin V tipi değil, L tipi olduğu yönündeki yorumlara katıldığını belirtti ve krizin şiddeti geçtikten sonra da bir süre durgunluğun devam edeceği yönünde işaretler bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de, krizin dünyayı sarması nedeniyle olayın “olağan” algılanması gibi bir durum bulunduğunu ifade eden Ertürk, “Ne biz, ne politikacılar, ne bankacılar rahatlığa hiçbir zaman kapılmamalıyız. Bu olağandışı bir durumdur, olağan bir durum değildir, kriz her zaman olağandışı bir durumdur” dedi.



Karl Marx büyük filozof



Konferansta bir öğrenci, Karl Marx’ın kapitalizm ile krizlerin her zaman içiçe olduğunu belirttiğini aktararak, Ahmet Ertürk’ün Marx’ın yaklaşımına ilişkin görüşünü sordu. “Marx büyük filozof” diyen Ertürk, “Marx haklı mı çıktı?” tartışmalarının sürdüğünü, kendisinin çok yorum yapmak istemediğini kaydetti.