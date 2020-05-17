Ertuğrul Sağlam: Bursaspor'un şampiyonluğu, Galatasaray'ın UEFA Kupası'yla birlikte Türk futbol tarihinin en önemli iki başarısından biri

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı kulübün başarısının Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğuyla beraber Türk futbol tarihinin en önemli iki başarısından biri olduğunu dile getirdi,

16 Mayıs'ın hem Bursa şehri, hem Bursaspor hem de Türk futbol tarihi için çok önemli bir gün olduğunun altını çizen Sağlam şunları söyledi: "Bursaspor'un 10 yıl önce elde ettiği şampiyonluk, Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu ile beraber Türk futbol tarihinin en önemli 2 başarısından bir tanesidir. O başarıda bize katkı veren, destek olan, o başarının ufak da olsa bir kenarında bulunan şampiyonlukta emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Şans eseri değil"

O sezon ortaya koyduğumuz başarıyı birçok insan Bursaspor şampiyonluğu şans eseri kazandı gibi değerlendiriyor. Onun öyle olmadığını bir kez de vurgulamak istiyorum. Orada gerçekten inanmış bir grubun, birbirini seven, birbirine saygı duyan sahiplenen bu topluluğun büyük bir fedakarlık göstererek, çok çalışarak elde ettiği tertemiz bir şampiyonluk oldu.



Bu şampiyonluğun bir kenarında ben de olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bursa'da elde ettiğimiz başarıyı şimdi Samsunspor'da gerçekleştirmek. Samsunspor'u önce 1. Lig'e ardından Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz."