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Medya

Ertuğrul Özkök'ten Star yazarı Halime Kökçe'ye 'tavsiye'

"'Ben sadece çocuğumu veririm dedim, devlet onlar ne istediyse verdi' desene"

09 Eylül 2016 11:38

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçmişte attığı bir tweette "Cemaat okullarına güvenim tam. Gözüm kapalı çocuğumu veririm" diyen Star yazarı Halime Kökçe'ye 'tavsiye' verdi. Özkök, "Tabiatıyla bu tweet’in hatırlatılmasına çok sinirlenmiş ve 'Bunlar şerefsizdir' diye basmış feryadı. Yanlış strateji Halime Kökçe. Bunu diyenlere şöyle cevap vereceksin; 'Neticede ben sadece çocuğumu veririm dedim. Oysa bu ülkede son 30 yılda devlet ve siyasetçiler, onlar ne istediyse verdiler. Siz gidin onlarla konuşun'" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Kadir Bey anladınız mı size yaptığımız iyiliği" başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün baktım Halime kızımıza bindiren bindirene...

Olay şu...

Star gazetesi yazarı Halime Kökçe, FETÖ’cülere sille tokat girişince, hınzırın biri de geçmişte attığı şu tweet’i hatırlatıvermiş:

“Cemaat okullarına güvenim tam. Gözüm kapalı çocuğumu veririm.”

Tabiatıyla o da bu tweet’in hatırlatılmasına çok sinirlenmiş ve “Bunlar şerefsizdir” diye basmış feryadı.

Yanlış strateji Halime Kökçe...

Çok yanlış...

Doğrusu şu. Bunu diyenlere şöyle cevap vereceksin.

“Neticede ben sadece çocuğumu veririm dedim. Oysa bu ülkede son 30 yılda devlet ve siyasetçiler, onlar ne istediyse verdiler. Siz gidin onlarla konuşun.”

 

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