Ertuğrul Özkök'ten Melih Altınok'a: Sıkıysa Başbakan'a da 'başkıro' desene

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine baş kıro diyen Melih Altınok’a isim vermeden seslenip, Başbakan Binali Yıldırım’ın dış politikayla ilgili sözlerini tekrarlamasına atıfta bulunarak, “Sıkıysa Başbakan'a da 'başkıro' desene” dedi.

Ertuğrul Özkök’ün bugün (13 Temmuz 2016) yayımlanan köşesinden ilgili bölüm şöyle:

Huuu “köşe trolü” arkadaş...

Sen öteki trol kafa...

Duydun mu Başbakan Binali Yıldırım ne dedi önceki akşam AKP Parti okulunda:

- “Biz, dostluklarımızı arttıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız. Yeni dönemde bu kutlu yürüyüşte en önemli dış politika hedefimiz budur. Buna bir ilave daha yapıyoruz, içeride de dostluklarımızı arttıracağız.”

Üstelik seni benden daha iyi tanıdığı için, “dil sürçmesidir” falan diye kıvırtmayasın diye dün de parti grup toplantısında tekrarladı:

- “Hiç mutabakat olmayacak ülkelerle bile mutabakat yapıyoruz da kendi ülkemizde, vatandaşımıza hizmetten başka amacı olmayan partiler neden mutabakat yapmasın? Dostluk elimizi muhalefet partilerine de uzatıyoruz. Dostluğu muhalefetle de geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Hadi şimdi sıkıyorsa ona da ‘baş kıro” de...

Biliyorum paniktesin...

Kutuplaşma biter, toplum barışırsa, kopar bu saadetli zincir diye geceleri uykun kaçıyor.

Merak etme vefalı insanlardır.

Geçmiş hizmetlerine binaen bulurlar yine sana çöplenecek küçük bir çöplük...