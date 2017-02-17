Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusu Akif Beki'ye: Unutma, şimdi Atatürk de yok!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'e yönelik olarak Putin toleransımızı daha da zorlamasın" diyen eski Başbakanlık Danışmanı ve köşe komşusu Akif Beki'ye "Sen bari dolduruş ordusuna katılma. Şimdi bir gaz da sen verip, Rusya ile yeniden papaz ettirme bizi. Unutma düveli muazzama ile ilk savaşta bir Atatürk’ümüz vardı. Şimdi o da yok" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "İki bozuntu silah çekerse üçüncüsü mermiyi sürer" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Kusura bakmayın, kendimi tutamayacağım...

Hiddetleneceğim biraz...

Ve o adama şöyle sesleneceğim...

Be meymenetsiz adam...

Bre şom ağızlı...

***

Belli ki ağzı var da kulağı yok...

Hem de öyle susak

bir ağız ki, şuurunun en dipsiz çukurundaki o kapkara niyetini içinde tutamamış, bütün pervasızlığı ile salmış Manisa sokaklarına...

Belli ki kafası şimdiden mevziye girmiş...

Belli ki, “Hayır” diyeni düşman görecek, ona ilk palayı, ilk satırı o sallayacak...

***

Eee böyledir...

Karadeniz’de iki mafya bozuntusu, meydana çıkıp, “Hayır diyen varsa 15 Temmuz gibi geliriz yanına” diye celallenir...

Bu ülkenin savcısı da ertesi sabah, neredeyse sırtını okşayıp evine uğurlarsa...

Manisa’daki adam da ondan aşağı kalır mı...

O da sürer domdom kurşununu pompalısının namlusuna...

***

Vah benim demokrasim...

Hepimiz hayatımız boyunca, “Eşkıya dünyaya hükümdar olmasın” şiarında birleşmişken, bozuntusu dadanmış sandığa...

BÜTÜN BU ADAMLAR ‘HAYIR’ İÇİN ÇALIŞIYOR

ÖNCE Avrupa Birliği’nden sorumlu Devlet Bakanı Ömer Çelik’e sesleneyim...

Ömer Bey, Manisa il başkan yardımcınızın konuşmasını sonuna kadar dinlediniz mi...

Bu arkadaş, sandıkta hayır çıkarsa, Avrupa Birliği’ni de düşman ilan edecekmiş...

Vallahi öyle dedi...

İkinci sözüm de AKP’nin makul yöneticilerine...

Bilesiniz ki bu adamlar evet değil, hayır oyu için çalışıyorlar...

O nedenle bu adamın istifasını isteyerek AKP yönetimi çok iyi bir davranış sergiledi.

Çünkü bu kafalar hepimiz için, iç barışımız için en büyük tehlikedir...

BU DEFA BEKİR COŞKUN’U ÖVECEĞİM

DÜN küçük köpeğin kurtarılması ile ilgili öyle bir yazı yazmış ki... Hiçbirimiz yazamayız...

Bir milletin vicdan ve insanlık manifestosu gibi...

Bu manifesto şu harika temenni ile bitiyor:

“...O küçük köpeğin yaşama hakkında birleşen, telaşlanan, didinen, ağlayan bir milletiz biz... Kendi kör kuyularımızın dibinden... Çıkmamız lazım...” Sen de işittin mi Manisa’da iç savaş tellallığı yapan adam...

HÂLÂ ANLAMADINIZ MI KEMAL BEY GERÇEK BİR ALTERNATİF

- Ondan bağırıp çağırmasını, sert olmasını beklediler...

- Bilinçaltlarında hep bir Tayyip Erdoğan hayranlığı vardı... Gönüllerinden, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda da bir Erdoğan modeli otursun geçiyordu...

- Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şey yaptı ki...

Artık bu ülkede kim ki, otobüste, sokakta, şortlu diye, başörtülü diye bir kadının üzerine saldırmaya kalkarsa...

Herkesi karşısında bulacak...

- Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede barış için, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için, tekrar bir millet olabilmek için gerçek bir alternatiftir...

Yok oyu yüzde 26’dan yukarı çıkmıyormuş...

Kendi kulvarında başarılı bir aslı varken, taklidi olup yüzde 49 oy almasını mı bekliyordunuz...

Hayır... Bence gerçek ve farklı bir alternatifle, davranışla, üslupla bu oya talip olmak çok daha iyi bir şey...

HOLLYWOOD’DAN SON DEDİKODULAR

- WOODY ALLEN’ın yeni filminde Justin Timberlake oynayacakmış. Kadın oyuncu ise çok sevdiğim Kate Winslet olacakmış...

- BU YIL GRAMMY ödül törenini televizyonda, geçen yıla göre 1 milyon kişi fazla izlemiş.

PRINCE MÜZİK AKIM PLATFORMLARINDA

SPOTIFY, Apple Music, Deezer, Fizzy ve öteki müzik akım kullanıcılarına güzel haber.

Mirasçıları karar verdi.

Prince’in bütün şarkıları artık bu platformlara girdi. Şimdi Kayahan’ın vârislerinden de aynı kararı bekliyoruz..

AKİF SEN BARİ KATILMA ŞU DOLDURUŞ ORDUSUNA

GRAMMY dönüşü baktım, komşum Akif Beki, veriyor da veriyor gazı Ankara’ya...

Neymiş, Rusya’ya yeterince celallenilmemiş, Putin’in ağzının payı verilmemiş,

Akif bak referandum yakın...

- Bir siyaset meydanında Rabia selamı ile verdik gazı verdik gazı bak Mısır’la ne hale geldik...

- Bir miting alanını “Kahrolsun Amerika” diye diye inlete inlete, Altıncı Filo gazası haline getirdik...

Bak ne hale geldik Amerika ile...

- Ey Merkel nakaratları atarak Almanya ile papaz olduk...

- Suriye, Irak falan dersen malum...

Zaten savaştayız...

Şimdi bir gaz da sen verip, Rusya ile yeniden papaz ettirme bizi...

Unutma düveli muazzama ile ilk savaşta bir Atatürk’ümüz vardı...

Şimdi o da yok...

İLNUR, SAHİDEN BÖYLE BİR ŞEYLER DEDİN Mİ

AAA vallahi kulaklarıma inanamıyorum...

Cumhurbaşkanı’nın Danışmanı İlnur Çevik, “Fırat’ın doğusunda otonom bir Kürt devletini tolere edebiliriz” anlamına gelen bir şey söylemiş...

Bence çok iyi haber...

Suriye politikasında, milli menfaate uygun, makul ve akıllı bir dış politikaya doğru gidiyoruz demektir...

Ama itiraf edeyim, bu yola girişin bu kadar kısa sürede olacağına hiç ihtimal vermiyordum...