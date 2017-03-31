Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusu Akif Beki'ye: Çakma tiyatro yerine, sahici adalet iste

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Akif Beki'nin darbe girişiminin tiyatro sahnesine aktarılması teklifiyle ilgili olarak "Bir daha FETÖ’ler gelmesin mi istiyorsun? Çakma tiyatro yerine, sahici adalet iste. FETÖ müsameresi yerine, insanı birey haline getirecek özgürleştirici bir eğitim iste. Ismarlama fikir yerine, özgür düşünce iste" dedi.

Beki, 29 Mart 2017'de yayımlanan yazısında şunları söylemişti:

"Devlet tiyatrolarını işin içine sokmaya çalıştığım için... Komşum Özkök, köşesinden kafa uzatıp ‘Verdiğin örnek özel tiyatrodan, şimdinin devlet tiyatroları FETÖ piyesi diye oynasa oynasa sen, ben, bizim oğlanla ilkokul müsameresi oynar, güldürme beni’ demesin hemen. Neden FETÖ’vari ikiyüzlülükleri unutturmayacak oyunlar, ‘Fosforlu Cevriye’ gibi önce devlet, belki sonra özel tiyatrolarda oynanmasın? Tamam, sanat ve sanatçı her yerde muhalif. Geçen yıl Beyaz Saray’da Hüseyin adlı siyahi bir başkan otururken ‘çok beyaz’dı Oscar Ödülleri... Bu yıl yerine beyaz ırkçısı ve Müslüman karşıtı bir başkan geldiğinde ‘çok siyah’ oldular birden. Heykelcikler Müslüman oyuncuya, İranlı yönetmene, Suriyeli belgeselcilere gitmeye başladı, peki tamam... Obama’ya yaranmak için siyahlara ve Müslümanlara, Trump’a yaltaklanmak için de sırf beyazlara dağıtmadılar ödülleri... Sanatçının fıtratında var rahatsız etmek, iktidarlarla uyumsuz olmak, kabul de... FETÖ’nün maskesini indirmek niye bozsun muhalifliği?"

Ertuğrul Özkök'ün "O konuşmaları FBI'a şu kişi vermiş olabilir mi?" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı’nın ABD’de tutuklanması ile ilgili haberlerde bir cümle dikkatimi çekti.

Savcının elinde Reza Zarrab ile genel müdür yardımcısı arasında yapılan telefon konuşmalarının tapeleri varmış.



Buraya kadar normal ama şu cümle çok dikkat çekici.



“Bu tapeler, 17-25 Aralık öncesi yapılan konuşmalara ait.”



Sizin de aklınıza şu soru gelmedi mi?



Savcı bu tapeleri nereden elde etti?



Birinci ihtimal şu: FBI ikisini dinledi ve savcıya iletti.



Şimdi bir dakika...



Şöyle bir şey de olmuş olamaz mı?



Daha önce bunları dinleyen “birileri” bunu FBI’a veya savcılara iletti.



17-25 Aralık’tan beri beynimi virüs gibi kemiren bir şüphe var.



FETÖ savcıları zamanında insafsız bir dinleme faaliyeti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini bile dinlediler.



Ve bu insanlar ellerindeki Türkiye’de her kesimden insanın özel ve genel hayatı ile ilgili muazzam bir arşivi Türkiye dışına çıkardı.



Acaba bu arşivin bir bölümü, belli bir “ücret” karşılığı Amerikalı makamlara verilmiş olamaz mı?



Peki ücret ne?



Gülen’in Amerika’da kalmasının temini mesela...



Hayatta hiç hazzetmediğim şey, komplo teorisidir...



Ama bugün komplo teorisi kokan bu ihtimalden söz etmeden duramayacağım.



Fehmi Abi görüyorsun, yokluğunu aratmamaya çalışıyorum.

Akif bırak, çek elini şu Devlet Tiyatrosu'ndan

Köşe komşum Akif yine taktı Devlet Tiyatroları’na...



Neymiş, 16 Temmuz’u anlatan anti-FETÖ oyunlar ısmarlanmış, hatta yazılmış ama niye oynanmıyormuş.



Hatta İskender Pala, anti-FETÖ bir oyun yazmış, hazırmış ama bir türlü sahneye konmuyormuş.



Akifçiğim bak bir kere daha söyleyeyim.



Ismarlama tiyatro kötü terziye diktirilmiş elbise gibidir. Durmaz üstünde. Sen bile giymezsin.



Geçen defa yazdığında okul müsameresi olur demiştim. Bak Çanakkale Zaferi gününde oynandı ısmarlama bir okul müsameresi. Çocukları tabutlara doldurdular, üzerine bir de resimlerini astılar.



Koyar mısın çocuğunu öyle bir oyuna?



Yani diyeceğim, o ısmarlama FETÖ tiyatrosu tam bir FETÖ müsameresi olur, bir zamanların kurtuluş günleri oynanan çakma düşmana karşı taarruz sakilliğine dönüşür.



İskender Pala gibi bir değeri de dolduruşa getirip harcama lütfen.



Bir daha FETÖ’ler gelmesin mi istiyorsun?



Çakma tiyatro yerine, sahici adalet iste.



FETÖ müsameresi yerine, insanı birey haline getirecek özgürleştirici bir eğitim iste.



Ismarlama fikir yerine, özgür düşünce iste.



Karikatüristi hapse tıkacaksın, yazarı iddianame bile hazırlamadan iki-üç yıl içeride tutacaksın, eline pankart alan çocuğu gözaltına alıp yargılayacaksın, sonra ısmarlama FETÖ tiyatrosu yapıp sanat yoluyla yeni FETÖ’ler gelmesin diye çalışacaksın.



Ayrıca, cool man...



İçin rahat olsun. Televizyonlarda yeterince ısmarlama FETÖ tiyatrosu var.



Baksana bütün diziler Kurtlar Vadisi’ne döndü, ha babam üst akıl tokatlıyor, FETÖ’cü avlıyorlar.



O yüzden diyeceğim ki, Allah aşkına rahat bırak şu bir avuç Devlet Tiyatrosu’nu da birkaç gerçek tiyatro oyunu oynasınlar.



Televizyonlardaki kurtlar bu millete yeter de artar bile...