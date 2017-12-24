T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök'ten İsmail Kahraman'a: İtirazım var; milletin parasıyla alıyorsun!

"Evine halı değil, işyerine malzeme alıyorsun"

24 Aralık 2017 05:17

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makam odası için yaptırdığı 100 bin lira değerindeki 52 metrekarelik Hereke halısını, "Aslan yatağından belli olur" diyerek savunması üzerine yazdı. Kahraman'ın sözlerine tepki gösteren Özkök, "Üç itirazım var. Bir: Başkan, orası yattığın değil, çalıştığın yer. İki: Evine halı değil, işyerine malzeme alıyorsun. Üç: Kendi paranla değil, milletin parasıyla alıyorsun" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Lütfen doğruyu söyleyin manyak mıyım değil miyim" başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sayın Başkan aslansın ama

Böyle ufak tefek işlere karışmam ama...

İşin içine beni güldüren açıklamalar girdi mi kendimi tutamıyorum...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman odasına serdiği 52 metrekarelik, değeri 100 bin TL olduğu söylenen Hereke halıyı şöyle açıklamış:

“Aslan yattığı yerden belli olur...”

***

Üç itirazım var.

- BİR: Başkan, orası yattığın değil, çalıştığın yer.

- İKİ: Evine halı değil, işyerine malzeme alıyorsun.

- ÜÇ: Kendi paranla değil, milletin parasıyla alıyorsun.

***

Ama yok, “Ben erkek aslanım, çalışmam, başkaları avlanır getirir önüme kor” diyorsan...

Tabii o zaman haklı olabilirsin.

ETİKETLER

ismail kahramanhalıaslanetuğrul özkökhürriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24