Ertuğrul Özkök'ten İsmail Kahraman'a: İtirazım var; milletin parasıyla alıyorsun!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makam odası için yaptırdığı 100 bin lira değerindeki 52 metrekarelik Hereke halısını, "Aslan yatağından belli olur" diyerek savunması üzerine yazdı. Kahraman'ın sözlerine tepki gösteren Özkök, "Üç itirazım var. Bir: Başkan, orası yattığın değil, çalıştığın yer. İki: Evine halı değil, işyerine malzeme alıyorsun. Üç: Kendi paranla değil, milletin parasıyla alıyorsun" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Lütfen doğruyu söyleyin manyak mıyım değil miyim" başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sayın Başkan aslansın ama

Böyle ufak tefek işlere karışmam ama...

İşin içine beni güldüren açıklamalar girdi mi kendimi tutamıyorum...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman odasına serdiği 52 metrekarelik, değeri 100 bin TL olduğu söylenen Hereke halıyı şöyle açıklamış:

“Aslan yattığı yerden belli olur...”

***

Üç itirazım var.

- BİR: Başkan, orası yattığın değil, çalıştığın yer.

- İKİ: Evine halı değil, işyerine malzeme alıyorsun.

- ÜÇ: Kendi paranla değil, milletin parasıyla alıyorsun.

***

Ama yok, “Ben erkek aslanım, çalışmam, başkaları avlanır getirir önüme kor” diyorsan...

Tabii o zaman haklı olabilirsin.