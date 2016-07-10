Ertuğrul Özkök'ten Hüseyin Gülerce'ye: Eski 'hoca efendi'sine ihanet eden son yanaşma yeni 'reis'ine de eder

"Ortodoks Rusya ve Yahudi İsrail'le barışın ardından şimdi sıra iç barışta" yazısı nedeniyle kendisini eleştiren Star yazarı Hüseyin Gülerce'ye yanıt veren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Karşı mahallenin trollerinde bir telaş ki görme... İçlerinden biri, son yanaşma... Arkadaşlarını fena halde satarak saf değiştirdi ve şimdi çığlık çığlığa haykırıyor: 'Sakın onlarla barışma...” dedi. Ertuğrul Özkök, yazısında "Yıllarca birlikte olduğu eski ‘Hocaefendi’sine ihanet eden, yeni ‘Reis’ine haydi haydi ihanet eder" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ortodoks Rusya ve Yahudi İsrail’le barışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Şimdi sıra iç barışta” dedim ya...

Karşı mahallenin trollerinde bir telaş ki görme...

İçlerinden biri, son yanaşma...

Arkadaşlarını fena halde satarak saf değiştirdi ve şimdi çığlık çığlığa haykırıyor:

“Sakın onlarla barışma...”

Ben de Sayın Cumhurbaşkanı’na naçizane bir gözlemimi aktarayım:

- BİR: “Yıllarca birlikte olduğu eski ‘Hocaefendi’sine ihanet eden, yeni ‘Reis’ine haydi haydi ihanet eder...”

- İKİ: Barışmaktan kimseye zarar gelmez...