Ertuğrul Özkök'ten, "Erdoğan'ı başkan yapmadan bize eşimiz haramdır" diyen AKP'li Ataş'a: Ya seçilemezse...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize eşimiz haramdır" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'a tepki geldi. "Beyefendi şunu bir de hanımefendiye sorsaydın" diyen Özkök, "Erdoğan ya seçilemezse o uçkur ölünceye kadar hep bağlı mı kalacak..." sözleriyle Ataş'a yüklendi.

Ataş, 24 Haziran seçimlerinin gelecek yüz yılı şekillendirecek dönüm noktası olduğunu savunmuş, Erdoğan'ın başkan seçilmesinin önemini "Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz haramdır ailemiz haramdır. Eşimiz haramdır dostumuz haramdır" sözleri ile anlatmıştı.

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Özkök, "Beyefendi şunu bir de hanımefendiye sorsaydın" başlığıyla yayımlanan yazısında Ataş'a şu sözlerle yüklendi:

AKP’li arkadaş seçim kürsüsünde coşmuş, veriyor gazı hem kendine hem dinleyene...

Diyor ki...

“Liderimizi başkan seçtirinceye kadar eşlerimiz bize haram...”

*

Anlamadım, şimdi bu neyin ölçüsü oluyor?

Azmin mi...

Yoksa fedakârlığının ölçüsü mü...

Yoksa patronun gözüne girme telaşıyla ağzının söylediğini kulağı duymuyor mu...

*

Muhtemelen öyle...

Herhalde sanıyor ki, lideri hoşlanacak bu densizlikten...

*

Yahu arkadaş...

Evlilik çift taraflı bir mutabakat değil mi...

Yani hem sen hem karın imza atmadı mı o nikâh kâğıdına...

Şimdi nasıl oluyor da...

Sen istersen haram diyor, istersen haramın uçkurunu çözüyorsun.

Eşin hanımefendiye tek kelime sormadan, onun fikrini almadan veriyorsun coşkuyu...

*

Biliyorum böyle adamlar ciddiye alınıp üzerine laf edilmez.

Ben de öyle yapacağım, bu arkadaşı biraz makaraya alacağım.

*

Arkadaş bu lafı ederken hiç düşündün mü...

Ya lider seçilemezse...

O uçkur ölünceye kadar hep bağlı mı kalacak...

*

Bence sen sen ol, hemen bugün o lafı geri al, “Mesela dedik” gibi bir laf bul, yol yakınken dön bu yeminden...

Bir de neme lazım, git bir de hanımefendiye sor...

Bakarsın o da daha büyük iştiyakla seni haram ilan eder...

Evlilik de kurtulur...

Bunun 2'nci turu da var Veli... İyi düşündün mü?

Lafımız hem meclisten, hem bu arkadaştan dışarı...

Mesela, diyelim başka birileri bunu söylese, onların eşleri “haram” işine ne cevap verebilir?

*

- Mesela biri çıkıp, “Ben bilmem beyim bilir” diyebilir...

*

- Mesela bir başka biri çıkıp, “Bey bey kumayı da dahil ettin mi harama” diye sorabilir...

*

- Ne bileyim bambaşka biri “Vallahi çok akıllıca bir iş yaptın, hazır başlamışken, şu uçkuru bir daha hiç açmayalım” da diyebilir...

*

- Şunu söyleyen de çıkabilir yani: “Aha yine sallıyor, yahu sen geçmişte kaç harama uçkur çözdün, şimdi bir seçim uğruna mı çözmeyeceksin” diyebilir...

*

- Tabii, mesela Veli diye bir siyasetçi bunu dese, matrak bir eş de çıkıp şunu diyebilir:

“Veliiii... Bu işin ikinci turu da var... Eder 40 gün... Kürsüden bunu sallarken iyi düşündün mü aslanım...”