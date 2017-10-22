Ertuğrul Özkök'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Cennetteki mekânını beklerken, borsadaki mekânı ferah olur

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir videosunda "Nal-ı Şerif” denilen bir terliği 130 liradan satmasına tepki göstererek "Bu Cübbeli AŞ büyük arkadaş... Büyür ve bu peygamber terliği ile halka bile açılır...Zaten halkın kolları ona açık, o da şirketi onlara Cennetteki mekânını beklerken, borsadaki mekânı ferah mı ferah olur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Beylerbeyi’ndeki yalıdan gay Mata Hari’ye mektup" başlığıyla yayımlanan (22 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Günün ekonomi yorumu

Peygamber terliği ile halka açılmak

Jetski’ci Cübbeli Ahmet’in ticari dehası sınır tanımıyor.

Şimdi de videoyla, “Peygamber terliği” pazarlaması yapıyor.

130 liraya satılan bu terlikleri giyenlerin evinin bereketli olacağını, evlerinin yanmayacağını, evin içerisindeki eşyaların çalınmayacağını, rüyalarında da Hz. Muhammed’i göreceklerini söylüyor.

Onda bu deha, karşısındakilerde de bu kafa oldukça, Allah’ın “Yürü ya kulum”demesi bile gerekmeyecek...

Bu Cübbeli AŞ büyük arkadaş...

Büyür ve bu peygamber terliği ile halka bile açılır...

Zaten halkın kolları ona açık, o da şirketi onlara açar...

Cennetteki mekânını beklerken, borsadaki mekânı ferah mı ferah olur.

En merak ettiğim konu

MÜFTÜ nikâhı kararından sonra en merak ettiğim soru:

- Bundan böyle büyük otellerde yapılacak işadamı çocuğu düğünlerinde en çok belediye yetkilisi mi yoksa müftü mü göreceğiz?

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- Müftüler nikâh kılmak için otellere gelecek mi?

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- Müftüler gelirse davetli kadınlar nasıl giyinecek, içki servisi yapılacak mı?

Dünyada kediciler mi kpekçiler mi kalabalık

FRANSIZ Philosophie Magazine dergisinin son sayısından bazı bilgiler.

- EN HAYVANSEVER ÜLKE: Arjantinliler. Her 100 Arjantinlinin 82’si evinde bir hayvan besliyor.

- İKİNCİ SIRADAKİLER: Yüzde 70 ile Meksika, Brezilya, Rusya ve ABD.

- EN ÇOK PARA HARCAYAN: Dünyada ev hayvanları için yılda harcanan para 100 milyar Euro. Bunun 41 milyarı ABD, 25 milyarı Avrupa’da harcanıyor.

- EN ÇOK ODASINA ALAN: Fransızların yüzde 36.7’si besledikleri hayvanları odalarına aldığını söylüyor.

- YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ ALAN: ABD’deki 70 milyon köpek sahibinin yüzde 36’sı, yaş günlerinde köpeklerine hediye alıyor.

- KEDİCİLER Mİ, KÖPEKÇİLER Mİ: Fransa’da her 2 evden birinde hayvan besleniyor. Bunların yüzde 30’u kedi, yüzde 20’si köpek, yüzde 10’u balık.

Beslenen köpek sayısı 7.3 milyonda sabitlenmişken kedi sayısı 13.7 milyona çıktı.

İslamcı gazete, ev hayvanı istatistiğini nasıl verir

- AKİT gazetesi 2016 yılında Türkiye’de yapılan bir ev hayvanı araştırmasının sonucunu şöyle verdi:

“Araştırmalara katılanların en çok tercih ettiği ev hayvanı, yüzde 33 ile kuş oldu. Kedi yüzde 32’lik oran ile 2’nci sırada yer alırken, 3’üncü sırayı evde beslenmesi caiz olmayan köpek aldı.”

“Caiz olmayan” ifadesi siyah harflerle dizilmişti.