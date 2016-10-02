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Ertuğrul Özkök'ten alkollü mekanlara yasak getiren Yozgat Valisi'ne: Çakma Dördüncü Murat, kıblesi Ankara!

"İçki yasakları başladı mı, bilin ki o şehirde içki içen sayısı artacaktır"

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç

02 Ekim 2016 13:07

Yozgat'taki 27 bar ve pavyonu OHAL kapsamında kapatan vali Kemal Yurtnaç'ı eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Kıblesi Mekke değil, Ankara’dır. Yarın demokrat bir iktidar gelsin, eğer kendi eliyle ilk içki satan yerleri o açmazsa ne olayım" dedi. Özkök, "Ben bu çakma Dördüncü Murat karakteri çok iyi bilirim, kıblesi Ankara'dır" arabaşlığını kullandığı yazısının ilgili bölümünde, "Bir ülkede, durumdan vazife çıkaran böyle karakterler böyle göstermelik 'Dördüncü Murat hallerine' girip içki yasaklarına başladı mı, bilin ki o şehirde içki içen sayısı artacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Valiye yetki vermişler, hemen içki içilen bütün yerleri kapatmış.

Yaşım 69. Ben ülkemde bu karakteri çok çok gördüm, iyi bilirim.

Kıblesi Mekke değil, Ankara’dır. Yarın demokrat bir iktidar gelsin, eğer kendi eliyle ilk içki satan yerleri o açmazsa ne olayım.Ama Ankara’daki muhafazakâr iktidara da şunu söylemek isterim.

Bir ülkede, durumdan vazife çıkaran böyle karakterler böyle göstermelik “Dördüncü Murat hallerine” girip içki yasaklarına başladı mı...

Bilin ki o şehirde içki içen sayısı artacaktır.

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