Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: "Katil imam hatipli" denseydi ne olurdu, haksızlık listeni genişlet!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetesine yönelik olarak “‘Katil Nurettin Yılmaz’ın vaazını dinlemiş’ diye başlık atmak, Nurettin Yıldız’a yapılmış büyük haksızlıktır" diyen köşe komşusu Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. "'Katil Anadolu Lisesi’nde okumuş' diye özellikle altını çize çize konuşmak da, milyonlarca insanın gittiği, bu ülkeye cumhurbaşkanları, başbakanlar çıkarmış okullara haksızlık olmuyor mu" diyen Özkök, "Yani biri çıkıp “Katil imam hatip lisesinde okumuş” deseydi ne hissederdin. Bence haksızlık listeni biraz genişletirsen daha haklı olursun" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Alperen kardeşim o kelimeyi sen öğret bu 'Noel Baba yiğidi'ne" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili Ahmet tamam o haksız ama ya bu söz

AHMET Hakan, Hürriyet’i eleştiriyor:

“‘Katil Nurettin Yılmaz’ın vaazını dinlemiş’ diye başlık atmak, Nurettin Yıldız’a yapılmış büyük haksızlıktır.”

Haklısın... Olmamış...

Ama “Katil Anadolu Lisesi’nde okumuş” diye özellikle altını çize çize konuşmak da, milyonlarca insanın gittiği, bu ülkeye cumhurbaşkanları, başbakanlar çıkarmış okullara haksızlık olmuyor mu...

Yani biri çıkıp “Katil imam hatip lisesinde okumuş” deseydi ne hissederdin...

Bence haksızlık listeni biraz genişletirsen daha haklı olursun.

Ahmet Şık girerken Ahmet Şık çıkarken yeniden girerken

Ergenekon zulüm günlerinde Ahmet Şık içeri alındığında, “Bu davalar amacından saptırılıyor” diye düşünmüştüm.

Bir de şunu düşünmüştüm.

“Birileri bu davaları sulandırmak istiyor...”

Ahmet Şık dün sabah evinden alınıp götürülürken, Odatv davasını hatırladım...

Bugün de aynı şeyi düşünüyorum.

Bunlar iyiye alamet şeyler değil...