T24 LogoT24 Logo
Medya

Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: "Katil imam hatipli" denseydi ne olurdu, haksızlık listeni genişlet!

"Ahmet Şık dün sabah evinden alınıp götürülürken, Odatv davasını hatırladım"

30 Aralık 2016 11:35

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetesine yönelik olarak “‘Katil Nurettin Yılmaz’ın vaazını dinlemiş’ diye başlık atmak, Nurettin Yıldız’a yapılmış büyük haksızlıktır" diyen köşe komşusu Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. "'Katil Anadolu Lisesi’nde okumuş' diye özellikle altını çize çize konuşmak da, milyonlarca insanın gittiği, bu ülkeye cumhurbaşkanları, başbakanlar çıkarmış okullara haksızlık olmuyor mu" diyen Özkök, "Yani biri çıkıp “Katil imam hatip lisesinde okumuş” deseydi ne hissederdin. Bence haksızlık listeni biraz genişletirsen daha haklı olursun" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Alperen kardeşim o kelimeyi sen öğret bu 'Noel Baba yiğidi'ne" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili Ahmet tamam o haksız ama ya bu söz

AHMET Hakan, Hürriyet’i eleştiriyor:

“‘Katil Nurettin Yılmaz’ın vaazını dinlemiş’ diye başlık atmak, Nurettin Yıldız’a yapılmış büyük haksızlıktır.”

Haklısın... Olmamış...

Ama “Katil Anadolu Lisesi’nde okumuş” diye özellikle altını çize çize konuşmak da, milyonlarca insanın gittiği, bu ülkeye cumhurbaşkanları, başbakanlar çıkarmış okullara haksızlık olmuyor mu...

Yani biri çıkıp “Katil imam hatip lisesinde okumuş” deseydi ne hissederdin...

Bence haksızlık listeni biraz genişletirsen daha haklı olursun.

Ahmet Şık girerken Ahmet Şık çıkarken yeniden girerken

Ergenekon zulüm günlerinde Ahmet Şık içeri alındığında, “Bu davalar amacından saptırılıyor” diye düşünmüştüm.

Bir de şunu düşünmüştüm.

“Birileri bu davaları sulandırmak istiyor...”

Ahmet Şık dün sabah evinden alınıp götürülürken, Odatv davasını hatırladım...

Bugün de aynı şeyi düşünüyorum.

Bunlar iyiye alamet şeyler değil...

 

ETİKETLER

Ahmet HakanErtuğrul ÖzkökHürriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24