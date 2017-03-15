Ertuğrul Özkök'ten Abdulkadir Selvi'ye: Bu araştırmayı rüzgârgülüyle mi yapmışlar?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Abdulkadir Selvi'nin "Hayır rüzgârı tersine döndü" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısıyla ilgil olarak "Olayların üzerinden 24 saat geçmeden, bir araştırma yapılmış ve rüzgârdan daha hızlı şekilde, rüzgârın tersine döndüğü saptanmış?" dedi. "Anlayacağınız, Formula 1 hızıyla araştırma yapıp, bunu hemen etrafa duyuran araştırmacıyı merak ettim" ifadesini kullanan Özkök, "Acaba bu araştırmayı rüzgârgülüyle mi yapmış; fırıldak rüzgârgülüyle yani" diye yazdı.

Selvi, referandum sürecine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meydanlara çıkması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Başbakan" gafı ve son olarak Almanya ve Hollanda'daki miting krizlerinin ardından "Hayır" rüzgârının tersine estiğini söylemişti. Selvi, "İlk başlarda hayır yönünde esen rüzgârın artık tersine döndüğünü belirtiyor, 'Rüzgâr artık evet yönünde esiyor' diyorlar" diye yazmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Rüzgârın hızından hızlı dönen rüzgâr" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdulkadir Selvi arkadaşımız kesin bir dille söylüyor:

“Hayır rüzgârı tersine döndü...”



Hollanda ve Almanya’da olanlar o kadar etkilemiş ki, hayır diyecekler fikir değiştirmiş, kararsızlar da kararlı hale gelmiş.



Ben evet rüzgârı mı esiyor, hayır mı henüz pek anlamış değilim.



Çünkü gördüğüm referandum rüzgârı esmiyor.



O nedenle, esmeyen rüzgârın, dönme hesabını da pek anlamadım.



BİR: Selvi’nin yazısı dün çıktı. Yani yazıyı pazartesi günü yazmış.



Demek ki olayların üzerinden 24 saat geçmeden, bir araştırma yapılmış ve rüzgârdan daha hızlı şekilde, rüzgârın tersine döndüğü saptanmış?



İKİ: Bu hesapla biz Türkler, Hollanda hükümetine kızıp bizi yönetecek anayasa konusunda fikrimizi mi değiştirmiş oluyoruz...



ÜÇ: Mesela, bu olaylar sonucunda, o ülkelerden gelen turist azalır veya hiç gelmezse, işini kaybedecek olanlar, bunun üzerine evet demeye mi karar vermişler...



Anlayacağınız, Formula 1 hızıyla araştırma yapıp, bunu hemen etrafa duyuran araştırmacıyı merak ettim.



Acaba bu araştırmayı rüzgârgülüyle mi yapmış...



Fırıldak rüzgârgülüyle yani...