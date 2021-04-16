Ertuğrul Özkök: Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya

Özkök, “Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya” başlıklı yazısında, "Kendine muhalif diyen bazı insanlar Erkan Oğur’a demedik laf bırakmamış... 'Sen nasıl Külliye’nin bir adamı ile çalıp söylersin...' Yuhh yahu.... Hakikaten yuh... Ne diyeyim ben bu kafaya... Yahu arkadaş... Bu ülkede birlikte söyleyeceğimiz bir tek şarkı bile kalmadı mı artık... Mahalleleri, mekânları, gazeteleri, televizyonları böldük... Şarkılarımızı da mı böleceğiz yani... Hadi ona kızıyorsunuz.... Şarkıya İbrahim Kalın’ın yazdığı şu sözler hiç mi dokunmadı insani bir noktanıza..." dedi.

Özkök, şöyle devam etti:

“Siz ne derseniz deyin, ben diyeceğim ki... Böyle güzel beraberliklere laf etmeyin... Tam aksine destekleyin... Ülkenizi seviyorsanız siz de katılın bu müziğe...

Boşver İbrahim kardeşim, Erkan kardeşim bu laflara... Siz şarkılarımızı birlikte söylemeye devam edin... Bilin ki ikiniz de gözümde daha da büyüdünüz..."

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