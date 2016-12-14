Ertuğrul Özkök: Yenilirim, ama OHAL anayasasının getireceği 'bu hale' ortak olmam

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Demek ki, şu fani hayatımda gerçek bir sivil anayasa görmek nasip değilmiş. Demek ki, gençliğimden beri demokrasiye geçiş diye hayal ettiğim şey, 2 askeri darbe anayasasından, bir sivil bürokrat OHAL anayasasına geçmekten ibaretmiş. Artık kendi utancıma ortak olmak istemiyorum. O yüzden beni mazur görün. Ben bu işte yokum. Yenilirim, ama hiç olmazsa OHAL anayasasının getireceği BU HALE ortak olmam" görüşünü savundu.

Ertuğrul Özkök'ün "OHAL anayasasının getireceği 'bu hal'" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önümüzdeki Anayasa değişikliği ile ilgili ilk ve son yazım budur.

Çünkü bu tartışmaya girmeyeceğim.



Peki nedir bu duygu...



“Peşinen yenilgiyi kabul etmek mi...”



İsteyen öyle düşünebilir.



Benim gerekçem farklı.



“Tartışarak dahi bu sürece ortak olmak istemiyorum.”



O nedenle aklınıza gelebilecek sorulara bu yazıda yanıt vermek istiyorum.



Halk evet derse ne olacak?

Tabii ki Türkiye’nin yeni anayasası bu olacak.



Bu anayasa meşru olacak mı?

Tabii ki meşru olacak.



Ne kadar meşru olacak?

Neticede millete sorulmuş olmuyor mu? Tabii ki meşru olacak.



27 Mayıs askeri darbe anayasası, milletin yüzde 60.4 “Evet” oyunu almıştı ve meşruydu.

12 Eylül askeri dönem anayasası milletin yüzde 91.37 oyunu almıştı ve meşruydu.

Yüzde 50 küsur oy alacak bir OHAL anayasası da niye meşru olmasın...



Öyleyse derdin ne kardeşim?



Derdim ve hüznüm şundandır.



Demek ki, şu fani hayatımda gerçek bir sivil anayasa görmek nasip değilmiş...



Demek ki, gençliğimden beri demokrasiye geçiş diye hayal ettiğim şey, 2 askeri darbe anayasasından, bir sivil bürokrat OHAL anayasasına geçmekten ibaretmiş....



Artık kendi utancıma ortak olmak istemiyorum...



O yüzden beni mazur görün... Ben bu işte yokum...



Yenilirim, ama hiç olmazsa OHAL anayasasının getireceği BU HALE ortak olmam.