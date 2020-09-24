Ertuğrul Özkök: Ülkemin Cumhurbaşkanı’nı fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor  

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 2018 yılında İstanbul’da yapılan Suriye zirvesinden sonra çekilen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yer aldığı kareyi bugünkü köşesine yeniden taşıdı. Özkök, "Ülkemin Cumhurbaşkanı’nı fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada en zor günlerde bile barış ve diplomasi yollarını açık tutma gayret ve iradesini yansıtıyor. Bu fotoğrafa bakarken son 10 yılı gözümün önünden geçirdim. Başından beri Türkiye’nin Suriye, İsrail ve Mısır politikasını çok yanlış bulanlardanım... Bu görüşüm aynen devam ediyor. Ama Doğu Akdeniz politikasına gelince... Ülkemi haklı, hem de çok haklı bulanlardanım..." görüşünü savundu.

Özkök, "O nedenle elim tam gitmese de, sık sık 'Ama' falan desem de, cüretkâr yanım 'Cumhurbaşkanı haklı' diyor ve içimdeki gerçekçi insan şunu söylüyor: Erdoğan bütün dünyaya şunu kabul ettirdi.Türkiye önemli ve büyük bir ülkedir... Bu aynı zamanda “Türkiye’ye haksızlık etme, onun sinir ayarları ile oynama” ihtarıdır... Ve bu mesaj adresine ulaşmıştır...." ifadesini kullandı.

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