Ertuğrul Özkök: Türkiye'nin geriye kalan tek itiraz kültürü kendine sadece CHP'de yer bulabiliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CHP'nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 4 genel başkan adayının çıkmasına ilişkin olarak "CHP’de bir kurultay yapılacak ve daha şimdiden 4 aday yarışacak. Türkiye’nin geriye kalan tek itiraz kültürü kendine sadece orada yer bulabiliyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin Avrupa'da en yüksek oy alan 3 sosyal demokrat partiden biri olduğunu hatırlatan Özkök, "Biliyor musunuz ki, CHP bugün Avrupa’da en yüksek oy alan 3 sosyal demokrat partiden biri" dedi.

Özkök'ün "Yasemin Sultan’ın takvası Adnan Hoca’nın cazibesi" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısı ( 3 Şubat 2018) şöyle:

Konuşanlardan biri Adnan Hoca... Saçlar jöleli değil ama sanki jöleli... Mostra desen, 1950’lerden fırlamış Toto Le Moko...

Karşısındaki kızımızı hiç tanımıyorum...

Videoda Yasemin Sultan olarak geçiyor...

Bayanlar baylar...

Türk tefekkür, iman ve estetik hayatının geldiği şu güzel seviyeyi gösteren bu sohbeti sizlerden saklayamazdım...

O müstesna videoyu kelime kelime aktarıyorum.

Sizden gözlerimi alamıyorum aşkım

- Adnan Hoca: Yasemin Sultan ne güzel kadın ya... Allah Allah... Maşallah çok çok güzel...

- Yasemin Sultan: Maşallah...

- Adnan Hoca: İnsan gözünü alamıyor maşallah...

- Yasemin Sultan: Ben sizden gözlerimi alamıyorum aşkım. Elhamdülillah...

- Adnan Hoca: Elhamdülillah, maşallah tam esmer güzeli. Allah ömrünü uzun etsin, bidayet etsin...

- Yasemin Sultan: Mükemmel bir cazibeniz var hocam...

- Adnan Hoca: “Elhamdülillah maşallah. O Allah’ın verdiği bir güç. Sana da vermiş Allah. Sen eğer mümin olmasan, Müslüman olmasan, iffetli olmasan böyle güzel olmazdın... Böyle bir caziben de olmazdı, böyle bir etkileme gücün de olmazdı. Çok sıradan olurdun. Ama insan bir hayranlık duyuyor. Bir saygı duyuyor. Değer veriyor insan. Yüce görüyor. Neden? İmanından, takvasından, aklından, ilminden..

- Yasemin Sultan: İşte hocam bunun en doruk noktasını sizde görüyoruz...

- Adnan Hoca: Elhamdülillah.

- Yasemin Sultan: Sizin imanınızdan müthiş etkileniyoruz.

BU müstesna sohbette...

- “Elhamdülillah” kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?

- “İffet” kelimesi bu eserde hangi mecazi anlamda geçmektedir?

- “Yasemin Sultan” bu eserde “cazibe” kelimesiyle neyi kastetmektedir?

- Yasemin Sultan’ın “takva”sı ile kastedilen şey nedir?

‘O KOMİK TÜRKİYE’DE DURUM: CAZİBE ADNAN 5, JETSKİ’Lİ AHMET 3

MUHAFAZAKÂR televizyon kanallarında “O Komik Türkiye” yarışmasında durum dramatik şekilde değişti...

Son üç haftaya kadar açık ara önde giden “jetski’li Cübbeli Ahmet” en büyük rakibi Adnan Hoca’nın yılbaşı dans şovundan sonra çok geride kaldı.

Bu son video ile Mortal Kombat vuruşu yapan Cazibe Adnan, jetski’li Cüppeli Ahmet karşısında açık ara öne geçti.

Geride kalan Cübbeli Ahmet ise Diyanet’i devreye sokarak, rakibini sahneden indirmeye çalışıyor.

Ama yeni muhafazakâr âlemdeki bu büyük yarışta, Cazibe Adnan’ın kolay pes etmesi de beklenmiyor... Türkiye nefesini tuttu ve muhafazakâr âlemdeki “O Komik Türkiye” yarışmasının finaline kilitlendi.

En şanslı kasaba Seferihisar mı?

Bir Ege kasabası düşünün ki...

- Ülkenin en büyük yönetmenlerinden biri orada doğmuş...

Çağan Irmak...

Perde arkasında, sessiz sedasız orası için çalışıyor...

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- Ülkenin en büyük komedyenlerinden biri en güzel filmlerinden birini orada çekmiş...

Ata Demirer... Bütün Türkiye’ye o şirin kasabayı tanıtmış...

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- Ve dün Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Posta gazetesindeki mülakatından öğreniyoruz ki...

Ülkenin en büyük starı Tarkan da orası için iki konser verip çok özel okullar yapılmasına katkıda bulunmuş.

O kasaba İzmir’in Seferihisar’ı...

Hemen dibinde o harika Sığacık ile Türkiye’nin şanslı kasabası...

Bir kenara yazın...

Bu belediye başkanını, Seferihisar’ı ve Sığacık’ı çok duyacağız...

Gördüğüm en şirin amblem

SEFERİHİSAR’da bir de “çocuk belediyesi” kurulmuş...

Amblemi o kadar naif, o kadar şirin ki... Bir salyangoz, bir meyve ve üzerinde zeytin yaprağını andıran iki yaprak... İçim açıldı...

CHP üzerine birkaç lüzumsuz ayrıntı

- Biliyor musunuz ki, CHP bugün Avrupa’da en yüksek oy alan 3 sosyal demokrat partiden biri.

***

- Biliyor musunuz ki, CHP’de bir kurultay yapılacak ve daha şimdiden 4 aday yarışacak...

***

- Biliyor musunuz ki, bu yarışta kimse hiçbir adaya şucusun bucusun diye çamur atmıyor.

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Eh az buz bir şey değil yani...

En azından demokratik seçim yapılan bir siyasi partimiz var...

Ve Türkiye’nin geriye kalan tek itiraz kültürü kendine sadece orada yer bulabiliyor...

ALYA, annesi Ayşe Arman’a sormuş...

“Sen kim için yaşıyorsun anne?”

Beni acayip etkiledi...

Gerçekten ben ne için yaşıyorum?

Hadi gelin “Cebimdeki Düşman” filmindekine benzeyen bir oyun oynayalım. Bu soruları herkes için sorsak...

“Siz kim için ve ne için yaşıyorsunuz...”

Mesela Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, ana muhalefet partisi başkanına, Devlet Bahçeli’ye, Meral Akşener’e, Selahattin Demirtaş’a...

Mesela en büyük işinsanlarına, medya patronlarına...

Ve herkes gerçek cevabını verebilseydi...

Acaba nasıl bir insani envanterimiz olurdu...

Ama kaç kişi bu soruya gerçek ve samimi cevap verirdi sizce...

Bild'in kadın genel yayın yönetmeni de ayrıldı

Önceki gece Bild’in yeni genel yayın yönetmeni Tanit Koch’dan bir mesaj aldım:

“Ertuğrul herkesten önce benden duy. Yarın Bild’in genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Çok üzüldüm...

Tanit, çok iyi bir gazetecidir. Çok iyi bir eğitimi vardı. Bild siyasi editörlüğü, Hamburg büro şefliği ve magazin bölümleri dahil her yerinde başarıyla çalışmış bir kadın gazeteci.

Bild gibi bir gazetenin başında bir kadının olması da çok çok iyi bir şeydi...

Bir de Türkiye’yi çok iyi tanıyan bir gazeteci...

Bileğim kırılmayıp gidebilseydim Davos’ta buluşup sohbet edecektik. Neyse önceki gece anlaştık...

Aynı sohbeti şimdi İstanbul ve Bodrum’da yapacağız...