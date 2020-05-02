Ertuğrul Özkök: Türkiye’nin düşünce suçundan içeride bulunanları çıkaracağını ve bu krizden de yine demokrasiyle çıkacağı umudunu taşıyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden nasıl çıkacağına ilişkin düşüncesini tarihten iki örnek vererek açıkladı. Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik kriz ile Yunanistan’ın 2008 yılındaki ekonomik krizini hatırlatan Özkök, her iki ülkede de krizlerin yaşandığı dönem yapılan seçimlerle gelen iktidarın ülkeleri bu durumdan çıkardığına atıfta bulundu.

“Bu iki başarı hikâyesinden birini Türkiye ve AKP yazdı” diyen Özkök, “Türkiye’nin önümüzdeki günlerde düşünce suçundan içeride bulunan insanları çıkaracağını ve bu krizden de yine demokrasiyle çıkacağı umudunu taşıyorum” ifadesini kullandı.

Özkök’ün, “Bu krizden nasıl mı çıkarız? İşte size iki başarı örneği” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önümüzdeki tablo şu: Dünyada 1.6 milyar işsiz... Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 milyon insan işini kaybetmiş.

Dün Avrupa’nın rakamları açıklandı. Bu 3 korona ayında Fransa ekonomisi yüzde 5.8 küçülmüş. İspanya yüzde 5.2, İtalya 4.7.

Türkiye’de de durum farklı değil ve herkes tartışıyor... Dünya bu krizden nasıl çıkacak... Yani artık başarının ölçüsü koronayı yenmek kadar sonrasında ekonomiyi yoluna koymak olacak. Peki nasıl çıkarız? Benim yakın tarih hafızamda iki çok başarılı örnek var.

Biri Türkiye. Yıl 2001... Ekonomi dibe vurmuş... Dolar almış başını gitmiş... Bankalar batıyor... Yüz binlerce insan işini kaybediyor.

İşte o dönemde seçim yapılıyor...Ekonomiyi o duruma düşüren merkez sağ-merkez sol koalisyonu hezimete uğruyor. Yepyeni bir parti, AKP iktidara geliyor. Ekonomik programı çok iyi yönetiyor... Demokratik açılımları birbiri arkasına yapıyor... Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri başlıyor. Kısaca ülkemiz, tarihinin bu en büyük ekonomik krizinden demokrasisini güçlendirerek çıkıyor...

İkinci örnek Yunanistan...

Yıl 2008... Dünya krizde, ama Yunanistan daha da dibe vurmuş. Avrupa, “Adalarını sat, parayı bütçene koy” diye dalga geçiyor. İşte o tarihi krizin tam göbeğinde Yunanistan seçime gidiyor. Ülke ekonomisini dibe vurduran klasik sağ ve sol hezimete uğruyor. Ve genç bir komünist iktidara geliyor... Sıkı bir ekonomik program uyguluyor. Ülke yavaş yavaş krizden çıkıyor... Sonra yapılan seçimde ise onlar kaybediyor, merkez sağ iktidara geliyor. İşte o Yunanistan bugün korona krizini en iyi yöneten ülkelerden biri... Tarihinin gördüğü en büyük ekonomik krizden demokrasisini daha da güçlendirerek çıkıyor...

İşte size iki örnek... Bu iki başarı hikâyesinden birini Türkiye ve AKP yazdı... Benim gözümde krizlerden çıkışın başarı ölçüsü işte bu... İşte o nedenle Mehmet Barlas’ın son günlerde yazdığı yazıları ilgiyle okuyorum... Türkiye’nin önümüzdeki günlerde düşünce suçundan içeride bulunan insanları çıkaracağını ve bu krizden de yine demokrasiyle çıkacağı umudunu taşıyorum.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.