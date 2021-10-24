Ertuğrul Özkök: Trump, Bolsonaro gibi siyasetçilerin, koltuğuna yapışmış diktatör babaların 150 yaşına kadar yaşadığı bir dünyayı hayal ediyor musunuz?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, insanları 150 gün yaşatacak gençlik hapı üzerinde çalışıldığını belirterek, "Gençlik hapının bir de sosyolojik ve psikolojik boyutu var. Etrafınızda gördüğünüz megaloman egoların, Trump, Bolsonaro gibi siyasetçilerin, koltuğuna yapışmış diktatör babaların, annelerin, patronların 150 yaşına kadar yaşadığı bir dünyayı hayal ediyor musunuz? Aşağıdan gelen gençlerin bir parya gibi 150 yıl sıralarını beklediği bir dünya... Gençlik hapı iyi de... İşin bir de bu tarafı var." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var... Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi... Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama... En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir. Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın... İşte onlar, kendi ömürlerini 150 yaşına uzatmak için kolları sıvadı." ifadesini kullandı.