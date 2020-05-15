Ertuğrul Özkök: Troller paralel örgüt haline geldiler, emin olun FETÖ kadar tehlikeli boyuta ulaştılar

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Gizli mihrakların, karanlık kişilerin finanse edip insafsızca kullandığı yeni bir 'paralel örgüt' haline geldiler. Bunlar, hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun siyasetçinin de, iş insanının da, sanatçının da, sporcunun da, yani hepimizin de katili veya azmettiricisi oldular. Emin olun FETÖ kadar tehlikeli boyuta ulaştılar." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, Şahan Gökbakar ve Cedi Osman'ın Instagram'daki yayınını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Önceki gece yaptıkları sohbet sırasında Şahan Gökbakar’ın Instagram’da yarattığı yeni 'Trolcü Şevki' karakteri de gündeme geldi. Düşündüm... Bence korona sonrasının en eleştirel kahramanı bu olabilir. Şu an hepimiz, sosyal medyada 'trol' adı verilen, dijital vandalların, barbarların yarattığı terörün gölgesinde yaşayan zavallı insanlara dönüştük. Bu paralı veya gönüllü sanal kabileler hayatımızı zehir ediyor. Sürüler halinde saldırdıkları insanlara iftiralar atıyor, linç yapıyor, hayatını söndürüyor." görüşünü savundu.

Özkök, "Daha da ileri gidip diyeceğim ki... Gizli mihrakların, karanlık kişilerin finanse edip insafsızca kullandığı yeni bir 'paralel örgüt' haline geldiler. Bunlar, hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun siyasetçinin de, iş insanının da, sanatçının da, sporcunun da, yani hepimizin de katili veya azmettiricisi oldular. Emin olun FETÖ kadar tehlikeli boyuta ulaştılar. Artık bu karanlık hesaplarla hesaplaşma zamanı geldi. 'Trolcü Şevki', bu dijital vandalları en azından komikleştirmek, aşağılamak, itibarsızlaştırmak için günümüzün bir kahramanı haline gelebilir." ifadesini kullandı.

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