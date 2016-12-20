Ertuğrul Özkök: Troller Fehmi Abi'nin sitesini de çökertti, buyurun Yeni Türkiye gerçeği!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ocak Medya'nın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, sosyal medya hesabında "Fehmi Koru'nun basın hayatına kendi sitesi ocakmedya.com ile dönmesine çok memnun oldum. Sıradışı yorum ve haberleriyle ufuk açıyor" paylaşımı üzerine çökertilmesiyle ilgili olarak "Site anında trollerin saldırısına uğradı ve çökertildi. Buyurun bir 'Yeni Türkiye gerçeği' ile daha karşı karşıyayız" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Şuna iman edin: Bu bir parantez ve kapanacaktır" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bu ülke hakkında kafasında tek soru olan insan bile eminim aynı soruyu soruyordur:

“Yaşadığımız bu kâbus, bu alçakça terör nedir?”

* * *

Zülfü Livaneli geçen cumartesi günü Marka Konferansı’nda çok açık bir ifade ile şunu söyledi:

“Yaşadığımız dönem bir parantezdir...”

* ***

Zülfü Livaneli kimdir?

* * *

Şunları diyen adamdır...

- “Benim hayatım boyunca bir sürü felaketi yaşadık.”

- “27 Mayıs’ta seçilmiş başbakan asıldı...”

- “12 Mart’ta sıkıntılı şeyler yaşadık...”

- “12 Eylül askeri diktasını yaşadık...”

- “Cezaevlerinde yattım...”

* * *

Devam ediyor:

- “Türkiye çok şey atlattı... Hepsi geçiyor... Laiklik ve demokrasi devam edecektir...

Bu kaos günlerinden de çıkacağız...”

* * *

Bence de böyle kaotik bir parantezin sonsuza kadar açık kalması mümkün değil...

Bence de bu bir parantezdir ve mutlaka kapanacaktır...

Ama ne kadar açık kalacaktır?

Onu bilemiyorum...

* * *

Yine de umudunuzu kaybetmeyin. Vatanınıza güvenmeye, onu savunmaya devam edin.

Bu kâbus, bu alçakça dönem bir parantezdir.

Ve mutlaka kapanacaktır.

Acaba 2016 yılında niye en çok bu şarkıyı dinledim

Spotify algoritmasının benim hakkımda çıkardığı verilere göre 2016 yılında en çok İtalyan şarkıcı Amedeo Minghi’nin eski bir şarkısı olan “Cantare D’amore”u dinlemişim.

Dün şarkıyı bir kere daha dinledim.

- Gerçekten güzel bir müzik.

- Adı “Aşk şarkısı”.

- Biraz hüzün var.

- Ama insana mutluluk veren bir yanı da var.

- Bir de umut... Umut veriyor şarkı...

Bilinçaltı algoritmam, bu yıl da “aşk”, “hüzün”, “umut” ve “coşku” demiş...

Demek ki hâlâ yaşıyorum...

Sizin için bilmem ama benim için çok iyi haber...

Millet birliğe koşuyor Ankara'da koşacak mı

İlk umut verici cümle Trabzon’dan geldi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da dedi ki:

“Onlar teröre koştukça benim milletim birliğe koşacaktır...”

* * *

Aynı gün bana umut veren ilk işaret Diyarbakır’dan geldi...

Binlerce insan Türk bayrağı altında birlik için yürüdü.

Çukurca’dan geldi aynı işaret...

* * *

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün “Gün kardeş olma günüdür” demişti.

Arkasından “Gün Türkiye olma günüdür” demişti...

* * *

Bütün bunları alt alta yazdım.

Epeydir ilk defa umutlandım...

* * *

Lakin o derin şüphe var ya...

Kafamdan bir türlü atamadığım o habis tümör...

Allah kahretsin yine bırakmadı yakamı...

* * *

Sordum kendi kendime...

Millet birliğe koşacak da...

Ankara da koşacak mı onunla birlikte...

* * *

O bölücü, parçalayıcı, iğneleyici, suçlayıcı, aşağılayıcı dil de susacak mı...

Adalet, demokrasi, eşitlik, kardeşlik Ankara’nın da dili olacak mı...

Troller Fehmi Abi'nin sitesini de çökertti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Londra’daki öğrencilik yıllarından arkadaşı Fehmi Koru’nun yeni yayına başlayan “Ocak Medya” adlı sitesini Twitter hesabından kutladı ya...

Site anında trollerin saldırısına uğradı ve çökertildi...

Buyurun bir “Yeni Türkiye gerçeği” ile daha karşı karşıyayız...

Kadir Bey kapattığınız kapıyı bakın kimler açtı?

Kadir Topbaş Bey... O günü hatırladınız mı...

Bir cümle yüzünden İstanbul’un konser salonlarını Sıla’ya dar ettiğiniz günü...

Bak geçen pazar günü Hürriyet Ekonomi sayfasında Spotify’da 2016 yılında en çok hangi şarkıcıların dinlendiğini yazdım.

En çok dinlenen 5 şarkıcı arasında tek Türk var...

O da Sıla...

Sizin kapattığınız kapıları bakın kimler açmış...

Ha bu arada Zülfü Livaneli’yi anma gecesinde çektiğim kısa bir Sıla görüntüsünü anlatayım.

Instagram’a koyduğum o küçücük video, kendi hesabımda görmediğim bir destek rekoru kırdı.

20 bin kişi beğendi o küçücük görüntüyü...

Kayserili kardeşim bu adama sen mani ol



Kayseri’de, önünde yabancı bayrak asılı otele yapılan saldırıyı seyrederken mahvoldum...

Kayseri, Konya ve Gaziantep benim gözümde hep çok özel bir yere sahip şehirler...

Türk muhafazakârlığının yaratıcı, yapıcı, uygar şehirleridir bunlar...

Ona saldıran adama sesleneceğim ama ne diyeyim ki, gözü dönmüş o insana...

Kardeşim kapıda asılı o yabancı bayrak, o otele yabancılar da geliyor demek...

Milyarlarca dolar ihracat yapan şehir orası...

Her gün yüzlerce alıcı geliyor oraya dünyanın dört bir yanından...

Kapadokya’ya gelen turist de oradan geçiyor...

Kayserili kardeşim...

Sen ki o şehri yaratan insansın...

Sen mani ol bu adamlara...

Yılbaşı gecesi için Ferdi Özbeğen şarkıları

Cenk Eren, Ferdi Özbeğen’in şarkılarını yeniden yorumladı.

Şarkılara bakıyorum da, galiba, Ümit Besen ve Ferdi Özbeğen’i dinlediğimiz günler yakın tarihimizin en romantik dönemlerinden biriymiş.

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“O Günler”: Bu şarkıyı hep çok sevdim. Biraz nostalji dozu yüklüdür ama iyi geliyor. Cenk Eren de güzel söylemiş.

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- “Büklüm Büklüm”: Türk müziğinin hiç şüphesiz en romantik 10 şarkısından biri. Bu şarkıyı kimse Ferdi Özbeğen kadar güzel söyleyemedi.

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- “Kandil”: Çok çok güzel bir şarkı. Ama en iyisi Zeki Müren’di...

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- “Dilek Taşı”: Bu şarkıyı ne zaman dinlesem, 1970’lerin arabeskine giderim. Tabii o zaman da Gülden Karaböcek yorumu... Çay bahçeleri, yazlık sinemalar ve minibüsler... Masum yıllar.

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- “Söyleyemedim” ve “Seninle Aşkımız Eski Bir Roman”: Cenk Eren çok güzel söylemiş.

Tam Türk ailesi türü bir yılbaşı gecesi için harika bir CD...