Ertuğrul Özkök'ten RTÜK'e YouTube ve Spotify uyarısı: Kapatıldığı taktirde ülkemizin genç sanatçılarının dünyaya açılmasına yardım edecek en büyük kapı kapanacaktır

İnternet yasası ne getirmişti?

Lisans şartı

İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlandı. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi.

Böylece Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına alındı.

Sansür yasası olarak nitelendirilen bu yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. İnternet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınıyor.

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin TL olarak uygulanıyor. Yönetmelik gereği yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek olan yayıncı kuruluşlar, RTÜK'ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda.

Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu.

Temsilci bulundurma zorunluluğu

Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim'de de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa adlı yeni bir düzenleme de yürürlüğe girmişti.

Sansür endişesiyle tartışmalara neden olan yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirdi. Aksi takdirde aşamalı olarak söz konusu platformlara erişim engeli getirilmesi planlanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de temsilcilik açmama kararı aldığı Türk basınına yansımıştı. Ancak bu konuda Facebook ve Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası kuruluşların Türkiye'de sansüre neden olan düzenlemelere tabi olmaktan kaçındığı ifade ediliyor.