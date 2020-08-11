Ertuğrul Özkök'ten Emin Çapa'ya yanıt: Sen aslanlar gibi mahalledeki yangını yaz, ben de mahalleyi serinletecek bira yazılarını

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bira yazısı nedeniyle kendisini eleştiren ekonomi yazarı Emin Çapa'ya bugünkü köşesinden, "Sen aslanlar gibi mahalledeki yangını yaz, ben de mahalleyi serinletecek bira yazılarını." yanıtını verdi.

Özkök, "Ekonomi gazetecisi arkadaşım Emin Çapa benim pazar günkü bira yazıma kızmış. Ben 'Bira maço erkek içkisi mi kadın içkisi mi' diye sormuştum ya... Diyor ki... 'Mahalle yanarken o saçını tarıyor...' Sevgili Emin önce bir yanlışı düzeltelim. Gençlik yıllarımdan beri başıma tarak değdirmedim desem yalan söylemiş olmam. Yani saçımı taramam, elimle düzeltirim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Şimdi gelelim öteki meseleye... Arkadaş 'cool'... Sakin ol, hiç kızmaya gerek yok... Gel seninle güzel bir işbirliği yapalım... Sen aslanlar gibi mahalledeki yangını yaz. Ben de mahalleyi serinletecek bira yazılarını... Nasıl, güzel bir işbirliği değil mi... Bak mahallede ikimize de yer var..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök: Benim için bira tam anlamıyla bir maço erkek içkisi