Ertuğrul Özkök: TBMM, bir gay filmini milli varlık sayar mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin Brokeback Mountain filmini milli film kaydına almasını değerlendirdi. Özkök, "TBMM, bir gay filmini milli varlık sayar mı?" diye sordu.

Özkök, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Kongre Kütüphanesi yöneticisinin filmi milli varlık saymasına ilişkin olarak açıklamasını paylaştı. Buna göre yönetici;

“Bu sinema hazineleri korunmalıdır çünkü onlar bizim tarihimizin, kültürümüzün, umutlarımızın ve hayallerimizin belgesidir...” dedi.

Milli varlık kabul edilen öteki filmler şunlar:

“Jurassic Park”,



“My Fair Lady”,



“Hud” ve “Monterey Pop”...

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