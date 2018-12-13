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Kültür-Sanat

Ertuğrul Özkök: TBMM, bir gay filmini milli varlık sayar mı?

"Onlar bizim tarihimizin, kültürümüz..."

&#39;Interior. Leather Bar&#39; filmi: Jamos Franco, Cruising filminin kayıp 40 dakikasını tekrar çekmişti

13 Aralık 2018 13:11

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin Brokeback Mountain filmini milli film kaydına almasını değerlendirdi. Özkök, "TBMM, bir gay filmini milli varlık sayar mı?" diye sordu.

Özkök, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Kongre Kütüphanesi yöneticisinin filmi milli varlık saymasına ilişkin olarak açıklamasını paylaştı. Buna göre yönetici; 

“Bu sinema hazineleri korunmalıdır çünkü onlar bizim tarihimizin, kültürümüzün, umutlarımızın ve hayallerimizin belgesidir...” dedi.

Milli varlık kabul edilen öteki filmler şunlar:

“Jurassic Park”, 

“My Fair Lady”, 

“Hud” ve “Monterey Pop”...

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