Ertuğrul Özkök: Star, Pandora'nın Kutusu'nu açtı, AKP'de iç hesaplaşma başlıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın"Sızmadığı delik kalmayan bu şebekenin AK Parti’ye hiç bulaşmadığına inanmak mümkün mü?" diye sordu. "O halde can alıcı soru şu. Bu 'arkadaşlar' şimdi nerede?", "Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği yakın çalışma arkadaşları, geçenlerde açığa alınan birkaç AK Partili ilçe belediye başkanı değildi herhalde" ifadeleriyle ilgili olarak "'AKP’de iç hesaplaşma başlıyor'. Ve Pandora’nın kutusunu Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak açtı" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "AKP'de yakın çevrede kimler topun ağzında" başlığıyla yayımlanan (24 Kasım 2016) yazısı şöyle:

İlk işaret, Pakistan dönüşü A330 uçağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleriyle geldi:

“Bu alçaklara (FETÖ’cülere) toz kondurmayan arkadaşlarımız vardı.”

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Bunu duyduğum an içimden bir ses konuştu:

“AKP’de iç hesaplaşma başlıyor...”

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Ve Pandora’nın kutusunu Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, dünkü yazısında sorduğu şu soru ile açtı:

“AK Parti’de FETÖ’cü var mı?

Sızmadığı delik kalmayan bu şebekenin AK Parti’ye hiç bulaşmadığına inanmak mümkün mü?

O halde can alıcı soru şu...

Bu ‘arkadaşlar’ şimdi nerede?”

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Vallahi ben de merak ediyorum.

Kim bu arkadaşlar ve şimdi neredeler?

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Bu yazı sanki “AKP’de ikinci ByLock şifrelerinin” açılacağını haber veriyor.

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Genel yayın yönetmeni “Hesap sorulacak” AKP’lilerin şifrelerini vermiş.

AKP'deki ikinci ByLock şifresi "Haram Yemedik" tişörtü mğ

Nuh Albayrak AKP içindeki “FETÖ’cülerin” koordinatlarını ve şifrelerini veriyor.

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- PEŞKEŞ ŞİFRESİ: “Devletin imkânlarını FETÖ’cülere peşkeş çekenler..”

HATIRLATMA: Acaba bu, seçim öncesinde bir milletvekili ile belediye başkanı arasındaki “peşkeş” tartışmasını da kapsayacak mı...

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- TİŞÖRT ŞİFRESİ: (17 Aralık’ta yolsuzlukla suçlanan 4 bakan için Meclis’te oylama yapıldığı günlerde) “O dönemde ‘Haram yemedik’ tişörtleriyle ahlak dersi vermeye kalkanlar...”

HATIRLATMA: O tişörtü hatırlayamadım ama yüz yüze konuşmalarda bunu söyleyen AKP’liye çok rastladım.

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- TİMSAH ŞİFRESİ: “O dönemde Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi ‘adalet timsahlarına’, ‘adalet timsali’ muamelesi yapanlar.”

HATIRLATMA: Bence bu çok tehlikeli bir şifre. O dönemde bu savcılara kol kanat gerenlerin sayısı

çoook fazla. Kendini Ergenekon savcısı ilan eden gazete yöneticilerinin attıkları manşetlere ve köşe yazılarına kadar gidebilir.

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- MESAFE ŞİFRESİ: “Siz, AK Parti’deki FETÖ’cülerle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız etrafınıza bakın. Çünkü o ‘arkadaşlar’ çok uzağa gitmiş olamaz...”

HATIRLATMA: “Çok uzak olmayan” acaba “çok yakın” anlamına mı geliyor...

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TOPLAM YORUM: Eğer AKP içindeki FETÖ temizliği bu şifrelerle yapılacaksa, operasyon çok geniş olacak demektir.