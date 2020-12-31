Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Siyaset ve düşünceleri nedeniyle kimsenin hapiste kalmadığı bir Türkiye’ye kavuşuruz, bu yılla birlikte böyle utançlar da ülkemizden kopar gider" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Önceki gün arkadaşım Ahmet Acar’ın cenazesine katılmak için arabayla Ankara’ya gidip geldik... İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım... İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor. İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım. 'Pasific' benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu... Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı... Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor.... O gün cenazede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa bir sohbet yaptım. Kemal Bey bu ülkede bana umut veren en önemli isimlerden biri..." görüşünü savundu.

Özkök, "Dönüşte, duvardaki o bayrağın önünde durup biraz geçmişe baktım...Tam o sırada Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın paylaştığı köpekli fotoğraflar geldi cep telefonuma...Artık çok kolay ağlayan bir insanım.. İnsani duygular, sıcak dokunuşlar, çocukça saflıklar ağlatıyor beni.... Duvarda gördüğüm bir resim... Hep kötülüklerin yayıldığı Twitter’dan gelen sıcak bir fotoğraf da bana umut verdi... Ama ne yazık ki bu ülkede umutlar bazen üç-beş dakikada kararıyor. Daha orada bu şahane kartpostalın önünde o umudu yaşarken, üç-beş dakika sonra aynı telefona Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı geldi... Dağıldı gitti o umut... Keşke reform beklentilerimize yakışacak bir karar çıksaydı ve bu yılı bu güzelliklerle kapatsaydık diye düşündüm..." değerlendirmesini yaptı.

Özkök, "Kapkaranlık bir yılı kapatıyoruz bugün... 'Bir an önce çek git hayatımızdan' diyeceğimiz bir 'Annus horribilis'ti yaşadığımız... Bir felaketler yılıydı... Yine de hepsini unutarak girmek istiyorum yarına... Artık evlerimizin kapılarına dayanan bu hayvan sevgileri, inşallah siyasetimizin kapılarına da dayanır... Siyasetimizin kapıları da demokrasi, adalet, hukuk reformlarına ardına kadar açılır. Siyaset ve düşünceleri nedeniyle kimsenin hapiste kalmadığı bir Türkiye’ye kavuşuruz... Bu yılla birlikte böyle utançlar da ülkemizden kopar gider... Yani bize yakışan güzel vatanımıza kavuşuruz... İşte bu şahane Türkiye kartpostalının önünde, işte bu duygularla hepinize, hepimize çok güzel bir yıl diliyorum...." ifadesini kullandı.