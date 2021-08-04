Ertuğrul Özkök: Şimdi gönlümüzde “yeşil vatan misak-ı millisi”ni çiziyoruz, bir kurtuluş savaşı bu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin 8 gündür mücadele ettiği orman yangınlarını köşesine taşıyarak, "Şimdi gönlümüzde 'yeşil vatan misak-ı millisi'ni çiziyoruz, bir kurtuluş savaşı bu" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Biliyorum hepimizin içi yanmış kül olmuş bir ormana döndü... Korlar hâlâ kızgın... Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz... Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki... Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede... Bu defa su hortumu taşıyorlar... Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş... Göz yaşartıcı bir imece... Kovalar, su şişeleri elden ele geçiyor... Ormandan kaçan hayvanlara uzatılmış elleri görüyorum... Gençlerimizin arabaları birer kaplumbağa ambulansına dönmüş... Yaralı kurtulan, kurtulmaya çalışan hayvanları taşıyor bu gönüllü sağlık elemanları..." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Bir millet uyanıyor... Uzakta, kendi evinde çaresiz oturan bile çaresizliğine çare arıyor... Bedeni olmasa da gönlü o insanlık zincirinde... Evet bir millet uyanıyor...

“Mavi vatan”ı öğrenmiştik... Şimdi gönlümüzde “yeşil vatan misak-ı millisi”ni çiziyoruz... Bir kurtuluş savaşı bu... Yeşil vatanı kurtarma savaşı..."