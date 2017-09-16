Ertuğrul Özkök: Sigarayı bırakan yazarların hangi performansı arttı, açıklama yapsınlar!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sigarayı bırakmaya ilişkin deneyimlerini paylaşan televizyoncu Orhan Can’ın “Performansım zirve yaptı” söylemini ve Star yazarı Ersoy Dede’nin Orhan Can'a desteğini tiye aldı. “Sigarayı bırakan muhafazakâr yazarın hangi performansı arttı” ifadelerini kullanan Özkök, “Eminim bu kırmızı noktalı performans, birçok erkeğe de yol gösterici olacaktır” dedi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet gazetesinde “O karikatürü koymuyorum sadece anlatıyorum, çünkü...” başlığıyla yayımlanan (16 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sigarayı bırakan muhafazakâr yazarın hangi performansı arttı

Bir süredir muhafazakâr yazarların köşeleri şenlenmeye başladı.

Dün Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’nin köşesinde okudum.

Televizyon habercilerinden Orhan Can, 5 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra yaşadıklarını, kendine ait “Arkagüverte” sitesinde yazmış.

Etkileri şöyleymiş.

- “...Yolda yürüyüşüm, merdiven çıkışım, sabahları yataktan kalkışım bile değişti...

- En büyük olay da (...)performansın zirve yapmasıydı...”

Tabiatıyla bu “nokta nokta” performansının ne olduğunu merak ettim.

Ersoy Dede “Sigarayı bırakmış bir kardeşi olarak anlattığı pek çok olumlu yansımayı ben de hissettim”diyor...

Her ikisinden de artan bu “nokta nokta” veya “üç noktalı performansın” ne olduğunu açıklamalarını bekliyorum.

Eminim bu kırmızı noktalı performans, birçok erkeğe de yol gösterici olacaktır.