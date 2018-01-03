Ertuğrul Özkök: Sen suyun başındaki kurt misali beni yemeyi kafaya koymuşsun, ye bari...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İnternet Haber yazarı Süleyman Özışık'a Adnan Menderes yanıtı verdi. “Adnan Menderes’i niye astırdınız...” diyen Özışık'a Özkök, "Ben Demokrat Partili bir ailede doğdum. Sen suyun başındaki kurt misali beni yemeyi kafaya koymuşsun, ye bari..." dedi.

Özışık dünkü yazısında "Ertuğrul Özkök'ü Adnan Menderes dönemini överken görmek şaşırtıcı, madem iyi adamdı o zaman bu adamı niye astınız?" sorusu yöneltmişti.

Özkök'ün "Hoppala kırık ayakla bir de bu çıktı başıma" başlığıyla yayımlanan (3 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İnternet Haber yazarı Süleyman Özışık soruyor:

“Öyleyse Adnan Menderes’i niye astırdınız...”



Yani Adnan Menderes’i ben astırmışım iyi mi...



Geçen pazar yazdım ya “Menderes zamanında İstanbul’da yılbaşı böyle güzel kutlanıyordu” diye...



Süleyman Özışık benim geçmiş yazılarıma bakmış...



Ben bir kere bile Adnan Menderes’i savunan bir yazı yazmamışım.



Bak kardeşim.



Bin kere yazdım.



Televizyonlarda yüz kere söyledim.



Kardeşim ben Demokrat Partili bir ailede doğdum.



Adnan Menderes’in idam edildiği gece evimizde sabaha kadar Kuran okundu.



Türkiye’deki bütün kötülüklerin 27 Mayıs darbesiyle başladığını kim bilir kaç kere yazdım.



Ama sen suyun başındaki kurt misali beni yemeyi kafaya koymuşsun...



Eh ne yapalım... Ye bari...