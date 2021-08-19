Ertuğrul Özkök: O gece Hulusi Paşa telefona çıkmasaydı o iki insan acaba şimdi nerede olacaktı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 2003 - 2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan'daki Yüksek Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak Kabil'de görev yapan eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın aramasını ve Rengin Dadfar Spanta ile Mohammad Hanif Atmar Afganistan'dan kurtarılmasını köşesine taşıdı. Özkök, "O gece Hulusi Paşa telefona çıkmasaydı o iki insan acaba şimdi nerede olacaktı?" diye sordu.

Özkök yazısında, "Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış. Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta... Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar... “Yoksa bizi bekleyen tek şey ölüm” der... Arkadaşı da eski Bakan Mohammad Hanif Atmar’dır Vakit Ankara’da gece yarısıdır... Hikmet Çetin Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın numarasını çevirir... O saatte pek de umudu yoktur... Ama telefon anında açılır ve karşısında Hulusi Akar vardır. Durumu anlatır." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Hulusi Akar anında harekete geçer. O sırada Taliban artık Kabil’in kapısındadır.Havaalanına giden yol Taliban’ın kontrolündedir. Yani Afganistan’ın iki eski dışişleri bakanının evlerinden askeri havalimanına gelmeleri mümkün değildir. Yolda bulundukları anda öldürülecekler listesindedirler. Bunun üzerine orada görevli bir Türk yüzbaşı, iki eski bakanı Kabil’de bulundukları yerden alır ve havaalanına getirir. Türkiye’ye giden bir uçağa binerler ve kurtulurlar... Eğer o gece Hulusi Paşa telefona çıkmasaydı o iki insan acaba şimdi nerede olacaktı? Hayat bazen işte böyle küçük pamuk iplikleri ile birbirine bağlanıyor... Ona da kader diyoruz..."