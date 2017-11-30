Ertuğrul Özkök: O dönem Zarrab'ı kahraman ilan edenler söylesin şimdi, vatanseverlik mi yaptınız, yoksa...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayla ilgili olarak "Bu adamın adi rüşvetçilikten yargılanıp hapse konulmasına karşı çıkanlar, söyleyin şimdi. Vatanseverlik mi yaptınız, yoksa..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Korkmamız gereken tek şey nedir" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- O pespaye itirafçıyı korumak için göğsünü siper edenler...

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- İtirafçılıktan iftiracılığa terfi eden bu müflis adamı o gün neredeyse Türk ekonomisini kurtaran kahraman ilan edenler...

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- Onu televizyon ekranlarında allayıp pullayanlar...

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- Bu adamın adi rüşvetçilikten yargılanıp hapse konulmasına karşı çıkanlar...

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Söyleyin şimdi...

Vatanseverlik mi yaptınız...

Yoksa...