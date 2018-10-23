Ertuğrul Özkök: O 'ant' medeniyet, gelişmişlik, hoşgörü, andıdır; korkmayın

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri Ara Güler 20 Ekim cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ara Güler'in ölümünün ardından bir yazı kaleme alarak, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını yorumladı. Bunun yanı sıra Danıştayın 'Öğrenci Andı' kararını değerlendiren Özkök, "Evet bizim, Türklerin, kazanılmış bir Kurtuluş Savaşı ile geldiğimiz noktada bir 'Andımız' var. O 'ant' medeniyet, gelişmişlik, hoşgörü, refah, birlikte yaşama inancı ve hürriyet andıdır... O 'ant'tan da korkmayın" dedi.

Ertuğrul Özkök, yazısında Türk Ermeni Cemaati Episkoposu Sahak Maşalyan’ın Ara Güler'in cenazesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Sahak Maşalyan'ın sözleri şöyle başladı:

"İşte bu kilise de tıklım tıklım, insan almıyor. Herkes burada Ermeni’si, Rum’u, Süryani’si, Keldani’si, Yahudi’si, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Arnavut’u, Gürcü’sü, Laz’ı, Hemşinlisi, Boşnak’ı, tüm Türkiye mozaiği burada.

İşte devlet erkânı, konsoloslar, belediye başkanları, sanatçılar, şarkıcılar, ressamlar doldurmuşlar bu mabedi. Basın mensupları, televizyoncular, yazarlar, şairler ve din adamları, hepsi yerlerini almışlar.

Beyoğlu esnafı ve kendisini bir guru gibi gören genç fotoğrafçılar, hepsi, hepsi son saygılarını sunmak için buradalar.



Kimdi bu Ara Güler? Ne yaptı, nasıl yaptı? Tabutunu sarmalayan bu aura nasıl bu kadar parlak olabiliyor?

Güle güle varbet, sevgi adamı Ara Güler

Güle güle git, varbet, sevgi adamı Ara Güler. Biz buradayız, hepimiz. Dostların, seni yakından tanıyan, tanımayan herkes. Yüzümüzü sana dönük, eğiliyoruz büyük emeğinin önünde. Tüm bir ülke selamlıyoruz seni. Minnettarlığımızı sunuyoruz bize bıraktığın insanlık mirası için. Yaşamın boşa geçmedi. Güzelleştik, aydınlandık seninle. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyu.”

"Ara Bey’in tabutu hangi bayrağa sarılmıştı?"

Ara Güler'in, Ermeni kilisesindeki tabutunun Türk bayrağına sarılmasını hatırlatan Özkök, "İşte e o yüzden 'Korkmayın Türk kelimesinden' diyorum...Emin olun, göğsünüzü gere gere telaffuz edin o kelimeyi...Çünkü o kelimeye anlamını, manasını Büyük Atatürk vermiştir...O kelimede katiyen ırkçı bir mana yoktur. Türk’üyle, Kürt’üyle, Ermeni’siyle, Rum’uyla, Çerkez’i Laz’ıyla omuz omuza, silah kardeşliği ile kazanılmış bir Kurtuluş Savaşı ve kurtarılmış bir vatanın bütün insanlarını ifade etmek için söylenmiş kelimedir o..."

"O ant sabah okullarda okutulmuş, okutulmamış hiç önemi yok..."

Öte yandan Ertuğrul Özkök, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini yorumladı. Özkök, medeniyet gelişmişlik ve hoşgörüyle özdeşleştirdiği 'Öğrenci Andı' için, "O 'ant'tan da korkmayın" diyerek, "Evet bizim, Türklerin, kazanılmış bir Kurtuluş Savaşı ile geldiğimiz noktada bir 'Andımız' var. O 'ant' medeniyet, gelişmişlik, hoşgörü, refah, birlikte yaşama inancı ve hürriyet andıdır... O 'ant'tan da korkmayın. O ant sabah okullarda okutulmuş, okutulmamış hiç önemi yok...Önemli olan o andı hiçbir zaman unutmamak, unutturmamaktır..." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Ökzök'ün "Ara Güler'in tabutuna hangi bayrak örtüldü" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz