Ertuğrul Özkök: Nilhan Osmanoğlu'nun dedesi hiç çırılçıplak erkek tablosu çizdi mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sultan II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonuyla ilgili Twitter'dan attığı "Son Halife Abdülmecid’in evinde Koç tarafından açılan sergi durdurulmalı! Kuzguncuk’ta bulunan sergide sanat adı altında ‘rezalet’!" mesajına tepki gösterdi. Nilhan Osmanoğlu'nun yazdıkları hakkında "Allah’tan pek ciddiye alan yok" diyen Özkök, devamında "Meselesi dedesinin de çırılçıplak çizdiği kadınlarla bir meselesi yok. Erkeğin çıplaklığına itiraz ediyor. Eh şimdi Sezar’ın hakkını Sezar’a verip söyleyin bakalım... Dedesi hiç çırılçıplak erkek tablosu çizdi mi..." diyerek tiye aldı.

Ertuğrul Özkök'ün "Kızım senin içinde bir domates güzeli mi var" başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu kızcağızı hatırladınız değil mi...

İlk yandaşlık kariyerini, referandum sırasında “Canımıza yetti bu parlamenter sistem” sözüyle yapmıştı...

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O hızla dedelerinin Meclis-i Mebusan’ı kapatması gibi o da kafasından Büyük Millet Meclisi’ni kapatırken...

Bir de başını kapatmıştı...

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O günden sonra kendisinden epeydir söz edilmiyordu...

Müjde... Yine çıktı ortaya...

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Şimdi de dedesigillerin sarayında düzenlenen bir bienal sergisinde bir tabloya taktı.

Tweet atmış, diyor ki:

“Son Halife Abdülmecid’in evinde Koç tarafından açılan sergi durdurulmalı! Kuzguncuk’ta bulunan sergide sanat adı altında ‘rezalet’!!!”

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Allah’tan pek ciddiye alan yok.

Topu topu 4 serseri onun lafına bakıp sergiye saldırmış...

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Dün baktım herkes kıza cahil muamelesi yapıyor...

Diyorlar ki:

“Aha be cahil kız senin deden Abdülmecid ressamdı ve çıplak kadın tablosu yapardı...”

Abdülmecid’in meşhur tablosunu da internete koymuşlar, dün Posta da manşet yapmış.

Üzgünüm ama eleştiriler haksız...

Asrın Osmanlı torunumuzun attığı tweet’te eleştirdiği esere baktınız mı?

Heykelin adı şu:

“Hırkanın altındaki adam”.

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Yani hanımefendinin ahlaksızlık dediği şey, çıplak kadın değil, çıplak erkek...

Yani tepkisi biraz Ayşen Gruda’nın filmlerinde canlandırdığı o hafif erkek fobisiolan karakter gibi bakıyor sanki...

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Yani itirazını karıştırmayın...

Meselesi dedesinin de çırılçıplak çizdiği kadınlarla bir meselesi yok.

Erkeğin çıplaklığına itiraz ediyor.

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Eh şimdi Sezar’ın hakkını Sezar’a verip söyleyin bakalım...

Dedesi hiç çırılçıplak erkek tablosu çizdi mi...