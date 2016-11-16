Ertuğrul Özkök: Muhafazakârlar yolsuzluğa karşı 'şerbetli', daha kolay yalan söylüyorlar

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünyanın hemen her ülkesinde muhafazakarların çok daha kolay yalan söylemeye başladığını öne sürerek "Üstelik seçimlerde yalan söylemenin hiç zararını görmüyorlar. Oysa bu kural demokratlar için hâlâ geçerli ve seçim bedeli ağır. Bütün dünyada muhafazakârlar 'yolsuzluğa karşı şerbetli'. Yolsuzluk suçlaması üzerlerine yapışmıyor. Oysa demokratlar, sosyalistler için bedeli hâlâ ağır" görüşünü savundu.

Ertuğrul Özkök'ün "Sevdiği kadını veya erkeği kaptıranın yeni dünyası budur" başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fransız aşırı sağının lideri ve muhtemelen gelecekte Fransa'nın Trump'ı veya Putin'i olacak olan Marine Le Pen, Amerikan seçimini şöyle yorumladı:

“Bu sonuç yeni dünyanın doğuşudur...”

* * *

Aynı fikirdeyim, ama adını farklı koyacağım.

“Bu, eski dünyanın yeniden doğuşudur...”

Yani 1930’ların Avrupa’sının yeniden doğuşu.

* * *

“Öğretilmiş çaresizler” olarak kendimizi bu yeni dünyaya hazırlayalım.

Çünkü bu yeni dünya, bizlerin, yani liberal düşüncesi olanların, aydınların, farklıların dünyası olmayacak... Peki kimlerin dünyası olacak?

- “İtilmiş kakılmışların” veya kendini itilmiş kakılmış hissedenlerin.

* * *

- Mahallenin, “Arkadaşım yırttı, ben niye böyle kaldım” diyen ezik sakinlerinin...

* * *

- “Beyaz” olduğu halde, kendini hâlâ “zenci” hisseden ve hissettirenlerin...

* * *

- Âşık olduğu kızdan yüz bulamayan, sevdiği kızı ve erkeği başkasına kaptırdığı için dibe vuranların...

- Dışarıdan gelen herkese ekmeğini, kadınını, erkeğini, malını çalacak gözüyle bakanların...

* * *

- Güçlü lideri baba zanneden, babayı putlaştıran ve ona tapınanların...

* * *

- Evde, kahvede oturup, devletin verdiği sosyal yardımı hak edilmiş maaş gibi görenlerin...

* * *

- Dünkü “Diriliş” dizisini, bugünkü “Varoluş” dizisi zannedenlerin...

* * *

- Velhasıl, 20’nci yüzyılın başındaki yarım kalmış işi tamamlamak isteyenlerin...

Göbeğini kaşıyanlar

- PEKİ “yeni dünya”nın bugünkü sahipleri “göbeğini kaşıyan” adamlar ve kadınlar mıdır?

Hayır kesinlikle değil...

Her biri eşit oy hakkına sahip, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Amerikan devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan gerçek vatandaşlardır...

Muhafazakârlar daha mı kolay yalan söylüyor, daha kolay mı aldatıyor?

Son yıllardaki popülist patlama, muhafazakâr ahlakı değiştiriyor mu?

* * *

- YALAN: Dünyanın hemen her ülkesinde muhafazakârlar çok daha kolay yalan söylemeye başladı.

Üstelik seçimlerde yalan söylemenin hiç zararını görmüyorlar.

Oysa bu kural demokratlar için hâlâ geçerli ve seçim bedeli ağır.

* * *

- YOLSUZLUK: Bütün dünyada muhafazakârlar “yolsuzluğa karşı şerbetli...”

Yolsuzluk suçlaması üzerlerine yapışmıyor.

Oysa demokratlar, sosyalistler için bedeli hâlâ ağır.

* * *

- SADAKATSİZLİK: Eskiden, kadınları aşağılamak, eşini aldatmak, evlilik dışı ilişki, bir lider adayını daha yarı yolda götürüyordu.

Şimdiyse muhafazakâr adayları hiç etkilemiyor.