Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr eğitim sistemi içinde kalmaya devam eden ülkeler kaybedecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Apple şirketinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçmesini bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök, "Eğitim sistemi ve zihniyetini bilim ve teknolojiye çevirmeyip muhafazakâr eğitim sistemi içinde kalmaya devam eden ülkeler kaybedecek." düşüncesini dile getirdi.

"Şu gökyüzünün altında yaşayan herkesin, her siyasetçinin, devlet insanının, iş insanının, sanatçı, sporcu herkesin, hepimizin çıkarması gereken 4 ders vardı" diyen Özkök, "Kimse, hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. En başarılımızın yeri bile doldurulabilir. En başarılımızdan bile daha başarılısı bulunabilir. Dünyanın gözü teknoloji şirketlerine çevrildi. Hâlâ 20’nci yüzyıl sanayi ve ticaret zihniyeti ile yönetilen devletler hep geriden gelecek." ifadesini kullandı.



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