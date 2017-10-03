Ertuğrul Özkök: Müftü efendi hadi 'ambalajı açılmamış' kadına cevap ver

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın geçtiğimiz pazar günü yayımlanan yazısında Gölcük müftüsü Mehmet Yazıcı'ya sarf ettiği "Kişilikli kadınlar ne ara tezgâha düştü de yarı fiyatına satılan ambalajsız ürüne kıyasla ‘daha avantajlı’ ürün mesabesine indirgendi?" sözlerini destekleyerek "Müftü efendi hadi 'ambalajı açılmamış' kadına cevap ver" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Hodri meydan, gazeteler de Photoshop varsa ilan etsin" başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kardeşim Fuat, işte tavrına saygı duyarım

İktidar yanlısı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’un Türkiye’nin “Kürdistan Cumhuriyeti”ni fiilen tanıdığını söylediği konuşmayı köşeme taşımış ve “Bu arkadaşı da telekinetik saldırıyla mı böyle konuşturmuşlar” diye hafiften tiye almışım.

Yanlış yapmışım.

Cumartesi günü bana cevap vermiş.

Özetle diyor ki:

- Bir: Ben o sözleri 7 ay önce söyledim.

- İki: Bugün de o sözlerin arkasında duruyorum.

*

Bak arkadaş...

İşte bu tavrına saygı duyarım, hatta şapka çıkarırım.

Açık açık da yazıyorum.

Helal olsun sana....

Ama şu ikinci soru var ya onu keşke sormasaydın

Kardeşim Fuat...

Gelelim ikinci soruna... Diyorsun ki:

“Aklın sıra hükümete ya da Cumhurbaşkanı’na jurnallemeyi tercih ediyorsun? Aklından geçen ‘Madem bizim Tolga Tanışımızın, Nevşin Mengümüzün, Eyüp Canımızın, Bülent Mumayımızın başını yediler, bari bu taraftan da Fuat Uğur’un başını yiyelim’ düşüncesi mi?”

Bak ben olsam işte bunu yazmazdım.

Çünkü bu cümlede ne dediğinin farkında mısın:

“Bu arkadaşlarınızı biz gammazladık...”

Bir itiraf ve özeleştiriyse tamam... Değilse bu cümle hiç olmadı.

Müftü efendi hadi 'ambalajı açılmamış' kadına cevap ver

Nihal Bengisu Karaca’nın pazar günü Haber Türk’te yayınlanan yazısının başlığını çok sevdim.

“Tesettürü yüceltirken kadına irtifa kaybettirmek”...

*

Kadına “Soyulmuş domates” ve “Vitrindeki ambalajlı veya ambalajsız ürün”muamelesi yapan zihniyete şu soruyu sormuş:

“Hayrola, bir zamanlar başörtülü kadınların mücadelesi için ‘Dişiliği değil, kişiliğiyle var olmak isteyen kadınların mücadelesi’ denirdi. Kişilikli kadınlar ne ara tezgâha düştü de yarı fiyatına satılan ambalajsız ürüne kıyasla ‘daha avantajlı’ ürün mesabesine indirgendi?”

*

Hadi, ambalaj açıp kapatma ustası müftü kardeşim...

Hadi, başı örtüsüz kadınının satın alma fiyatını yarıya düşürüp ambalajlısının satın alma fiyatını iki katına çıkaran aziz kardeşim...

*

Bak soruyu ben sormuyorum...

Soru “ambalajına dokunulmamış” bir kadından geliyor...

*

Hadi benim güzel kardeşim...

O leziz Türkçenle, o muhteşem yaratıcı kafanla, o acayip zekânla bu kardeşimize bir cevap ver...