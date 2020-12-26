Ertuğrul Özkök: Metin Beyin sözleri ağır kaçmış olabilir ama davanın düşürülmesi Cumhurbaşkanı’nın vaat ettiği reformlara yakışacaktır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sanatçı Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı'na hakaretten hâkim karşısına çıkmasına ilişkin görüşlerini aktardı. Özkök, “Metin Bey’in dava konusu olmuş sözleri ağır kaçmış olsa bile... Bugünlerde hukuk, adalet ve demokrasi reformunu tartışıyoruz. Bu davaların bir an önce karara bağlanması hatta şikâyetlerin geriye alınıp davaların düşürülmesi Cumhurbaşkanı’nın vaat ettiği bu reformlara da yakışacaktır” dedi.

Akpınar, gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle dün “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma verdi.

Hürriyet yazarı Özkök de bugünkü yazısında Akpınar’a yönelttiği, “Metin Bey taklidini yaptığınız Erbakan, Demirel, Özal, İnönü size hiç dava açtı mı?” sorusuna karşılık, “Hayır açmadılar. Hayatımda 2.5 darbe yaşadım. Oyunlar oynadım. Taklitler yaptım. Ama hakkımda dava açılmadı” yanıtını aldığını aktardı.

Özkök devamında ise şu görüşlerini paylaştı:

“Metin Bey’in dava konusu olmuş sözleri ağır kaçmış olsa bile... Bugünlerde hukuk, adalet ve demokrasi reformunu tartışıyoruz. Yeniden Avrupa Birliği coğrafyasına dönüşü konuşuyoruz. İşte böyle bir dönemde ben de ister istemez şunu düşünüyorum: Bu davaların bir an önce karara bağlanması hatta şikâyetlerin geriye alınıp davaların düşürülmesi Cumhurbaşkanı’nın vaat ettiği bu reformlara da yakışacaktır.”

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