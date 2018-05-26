Ertuğrul Özkök: Madem kaybedersen sandığı milletin başına geçireceksin ne lüzum var bunca masrafa...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 24 Haziran baskın seçimlerinde AKP'nin kazanamaması durumundan bahsederken "Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki'ye tepki gösterdi. Özkök, bunun için "niye seçimi bekliyorsun ki" diyerek, "Madem kaybedersen sandığı milletin başına geçireceksin. Ne lüzum var bunca telaşa, masrafa" diye yazdı.

Bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı Maranki, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak “Umudumuz 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” demişti.

Özkök “Silahları gömdük, seçimi kaybedersek çıkarıp savaşacağız” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde Maranki hakkında şöyle yazdı:

O adam birkaç kafaya sıkınca mı kazacaksın

Adamın biri çıkmış alenen “Silahları gömdük, seçimi kaybedersek çıkarıp savaşacağız” diyor...

Bir başkası çıkıp “Hepsini bayrak direklerine asacağız” diyor...

*

İyi de mübarek, niye seçimi bekliyorsun ki...

Madem kaybedersen sandığı milletin başına geçireceksin....

Ne lüzum var bunca telaşa, masrafa...

*

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede de isyan etmiş...

Diyor ki...

“Bu adam deliyse, televizyon ekranlarında işi ne...”

Devam ediyor...

“Deli değil, ciddiyse, o zaman polis niye duruyor... Savcı niye gidip kazdırmıyor...”

*

Haksız mı...

Al adamı... Git kazdır tarif ettiği yerde o çukuru...

Varsa bul çıkar oraya gömdüğü savaş baltasını, pompalısını, palasını...

Üstelik “know how”, tecrüben de var. Ne çabuk unuttun Ergenekon’daki o kumpas çukurlarını nasıl açtığını...

Al şimdi adam itiraf ediyor...

“Aha işte oraya gömdüm, seçimi kaybedersem çıkarıp sıkacağım oy vermeyenin kafasına” diyor...

*

Yoksa, önce sıksın kafalara, üç, beş, on can alsın...

Ondan sonra mı bakacağız çaresine...