Ertuğrul Özkök: Lozan Osmanlıcılar için hezimet, cumhuriyetçiler için zafer

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik. Kıta sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hâlâ bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz" ifadesiyle ilgili olarak "Lozan Osmanlıcılar için hezimet, cumhuriyetçiler için zafer" yorumunu yaptı.

"Davutoğlu Osmanlıcılığı, dış politikamızda bir hezimetle sona erdi" diyen Özkök, "Suriye’ye ayak bastığımız, Musul’un IŞİD’den geri alınması hazırlıklarının yapıldığı bir günde, Lozan’ın devlet tarafından yeniden tartışmaya açılması umarım başımıza yeni sorunlar çıkarmaz" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Son Osmanlı'nın verdiği ilk Cumhuriyetçinin aldığı" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Genç arkadaş, bizim için Lozan anlaşması...

Son Osmanlı’nın yabancılara verdiği vatanı, ilk Cumhuriyetçilerin tekrar “Türk yurdu” haline getirmesidir.

O yüzden Osmanlıcılar için hezimettir.

Cumhuriyetçiler için ise zafer...

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Dün itibarıyla bizim kuşağın en hararetli münazara konusu yeniden açıldı:

“Lozan zafer midir, hezimet mi?”

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Bugüne kadar devlet bu tartışmaya girmez, her yıl Lozan’ı kuvvetli bir mesajla anardı.

Şimdi devlet Lozan’a karşı topa girdi.

Yani eşitlik bozuldu.

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Lozan’ın biz Cumhuriyet kuşakları için iki anlamı vardır:

- BİR Son Osmanlı’nın yabancılara verdiği bir vatanın, ilk Cumhuriyetçi tarafından yeniden “Türk yurdu” haline getirilişinin sembolüdür.

- İKİ Türk halkını yıllarca barış içinde tutan “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarının temel taşıdır.

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Davutoğlu Osmanlıcılığı, dış politikamızda bir hezimetle sona erdi.

Suriye’ye ayak bastığımız, Musul’un IŞİD’den geri alınması hazırlıklarının yapıldığı bir günde, Lozan’ın devlet tarafından yeniden tartışmaya açılması umarım başımıza yeni sorunlar çıkarmaz.