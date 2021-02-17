Ertuğrul Özkök: Liberal arkadaş söyle bana ilk 3 maddenin neyini tartışacağız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'un, "Değiştirilmesi teklif dahi edilemez'i kim teklif etmişti?" başlıklı yazısına göndermede bulunarak, "Liberal arkadaş söyle bana bu 3 maddenin neyini tartışacağız" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da 'Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez' demeye başladılar Ben de diyorum ki: İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız.. Liberal arkadaş unutma... Bu ülke son 10 yılda iki ayrı anayasa referandumu yaptı... İkisinde de bu maddelerle ilgili en küçük bir sorunu olmadı... Bugün bu 3 madde oylansa, belki de tarihimizin en büyük mutabakatı çıkar... Öyleyse... Cumhurbaşkanı’nın da girişimiyle, adalet reformu, ekonomi reformu, demokrasi reformu, özgürlükler, insan hakları üzerinde mutabakat ararken, 'Bu üç maddelik mutabakatı da nasıl yok ederiz' diye mi başlayacağız işe..." ifadesini kullandı.

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