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Ertuğrul Özkök: Liberal arkadaş söyle bana ilk 3 maddenin neyini tartışacağız

17 Şubat 2021 07:57

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'un, "Değiştirilmesi teklif dahi edilemez'i kim teklif etmişti?" başlıklı yazısına göndermede bulunarak, "Liberal arkadaş söyle bana bu 3 maddenin neyini tartışacağız" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da 'Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez' demeye başladılar Ben de diyorum ki: İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız.. Liberal arkadaş unutma... Bu ülke son 10 yılda iki ayrı anayasa referandumu yaptı... İkisinde de bu maddelerle ilgili en küçük bir sorunu olmadı... Bugün bu 3 madde oylansa, belki de tarihimizin en büyük mutabakatı çıkar... Öyleyse... Cumhurbaşkanı’nın da girişimiyle, adalet reformu, ekonomi reformu, demokrasi reformu, özgürlükler, insan hakları üzerinde mutabakat ararken, 'Bu üç maddelik mutabakatı da nasıl yok ederiz' diye mi başlayacağız işe..." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Yıldıray Oğur: İlk dört madde asla üzerinde konuşulamaz, başka bir biçimde de yazılamaz, diyenler aslında Kenan Evren gibi düşünüyor

Anayasanın ilk dört maddesi

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır. IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Hürriyet gazetesi yazarıErtuğrul ÖzkökKarar yazarıYıldıray Oğurilk üç madde
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