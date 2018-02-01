Ertuğrul Özkök: Kimse bu kahraman Türk ordusunu hafife almasın...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtını değerlendirdi. "Kimse bu kahraman Türk ordusunu hafife almasın..." diyen Özkök TSK için, "Tohumları Çanakkale’de atılmış. Toprağı Trablus’ta, Anafartalar’da, Yemen çöllerinde akıtılan şehit kanlarıyla sulanmış. Azmi, Kurtuluş Savaşı’nda vatan sevgisiyle, bağımsızlık ateşiyle bilenmiş. Şanlı bir ordudur o" ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Denizleri aşarak bayrak diken bu kahraman ordu" başlığıyla (1 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önce FETÖ’nün Ergenekon saldırısına uğradı...

Komutanı bile insafsız kumpaslarla hapse atıldı.



Sonra Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, tarihinin en kalleşçe saldırısına uğradı.



Kahraman subayları, kadın subayları intiharlara sürüklendi...



Sonra FETÖ darbesini yedi...



Savaşamaz hale getirilmek istendi...



Şimdi o ordu, Afrin’de savaşıyor...



Karacısıyla, havacısıyla savaşıyor... Denizcisi yine denizlerde...



Onca darbe, onca kalleşlik, onca nifak, onca husumet...



Yine o kahraman askerimiz savaşıyor...



Ve ben de herkese hatırlatmak istiyorum...



Yıl 1974...



Bülent Ecevit başbakan...



Necmettin Erbakan yardımcısı...



Türk hükümeti Kıbrıs’a müdahale kararı almış...



Öyle küçük bir şey değil... Öyle sınırı geçtim yok...



Denizaşırı harekât yapacaksınız...



Ve karşınızda bir terör örgütü değil, bir Rum devleti var...



Ve dünya o Rum devletinin arkasında...



Güya Arap Müslüman biraderin, bugün Kudüs’te savunduğun Filistinli kardeşin bile o Rum devletiyle saf tutmuş...



Türk Silahlı Kuvvetleri işte o tarihi harekâtı, o günün imkânları ile başarıyla yaptı...



Denizleri aştı... Fırtınalarla boğuştu...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu.



Bu büyük harekâtın arkasında Bülent Ecevit’in kararlı duruşu ve siyasi iradesi vardı.



1974-2018...



Tam 44 yıldır Türk’ün bayrağı dalgalanıyor orada...



Artık Türk’ün burnu dahi kanamıyor...



Zor bir savaştı...



Kullandığımız uçaktan gemimize, attığımız mermiden top arabasına dışa bağımlıydık.



Ve kendi gemimizi batırdığımızda anlamıştık ki... En büyük eksikliğimiz haberleşme teknolojisiydi...



ASELSAN işte o günün ahval ve şeraiti içinde, 1975 yılında, Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nca kuruldu...



Bugün Afrin’de savaşan tanklarımızda, birliklerimizde o teknoloji kullanılıyor.



Yani diyeceğim şu...



Ne içte, ne dışta...



Kimse bu kahraman Türk ordusunu hafife almasın...



Tohumları Çanakkale’de atılmış...



Toprağı Trablus’ta, Anafartalar’da, Yemen çöllerinde akıtılan şehit kanlarıyla sulanmış...



Azmi, Kurtuluş Savaşı’nda vatan sevgisiyle, bağımsızlık ateşiyle bilenmiş...



Şanlı bir ordudur o... Kahraman bir ordudur...



Arkasına bir de güçlü siyasi irade konulursa...



Bir de bütün vatandaşını, bütün ülkesini arkasında hissederse...



Kırk dört yıl önce denizleri aşarak gittiği yere bayrağını dikti ya... Yirmi üç yıl önce Kuzey Irak’ta dağı taşı, terör örgütüne dar etti ya...



Kimsenin şüphesi olmasın ki...



Bugün yürüyerek geçtiği sınırın ötesinde de aynı destanı yazacaktır...