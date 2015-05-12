12 Eylül darbesinin mimarı 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ölümünün ardından "Diktatörün ölümü" manşetiyle çıkan (11 Mayıs 2015) Cumhuriyet gazetesini eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Kenan Paşa, bu neslin gizli hayır dualarını gani gani almıştır" iddiasında bulundu. Özkök, "Onun cenaze namazını kıldıracak imam, "Onu nasıl bilirdiniz" diye sorabilseydi dürüst olanları sessiz kalırdı. Ama emin olun ki, hepsinin içindeki gerçek ses, 'Çok iyi bilirdik' diye haykırırdı" ifadelerini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Tanı bunları, tanı da büyü" başlığıyla yayımlanan yazısından bazı bölümler şöyle:

Bakma sen bugün Evren'in devlet törenine katılmayan, bir taziyede bile bulunmayan, 35 yıl sonra onu yargılamaya kalkan müesses nizama...

Sağcısı da, solcusu da, milliyetçisi de, İslamcısı da...

Tamamından değilse bile, kendilerine yüzde 34 oyla, Meclis'in üçte iki çoğunluğunu veren, onlara otoriterlik, tek adamlık, hatta diktatörlük yollarını bile açan...

İnsanları Silivri zindanlarına gönderme, hapislerde çürütme, intiharlara sürükleme cüreti ve gücü veren bu anayasanın ruhundan memnundular...

* * *

Genç arkadaş, yani bil ki...

Kenan Paşa, bu neslin gizli hayır dualarını gani gani almıştır...

Onun cenaze namazını kıldıracak imam, "Onu nasıl bilirdiniz" diye sorabilseydi..

Dürüst olanları sessiz kalırdı...

Ama emin olun ki, hepsinin içindeki gerçek ses, "Çok iyi bilirdik" diye haykırırdı...

* * *

Sağcısıyla, solcusuyla, milliyetçisiyle, İslamcısıyla, bu 35 yılın riyakâr siyasetinin hülasası şudur:

"Hepiniz, hepimiz

oradaydık be..."

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