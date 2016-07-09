Ertuğrul Özkök: Karşı mahalle bölündü, Salih Tuna 'AKP'li fırıldaklar' diyerek İbrahim Karagül'ü mü kastediyor?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak yazarı Salih Tuna'nın geçtiğimiz hafta yayımlanan 'Veda yazısı'yla ilgili olarak, "Karşı mahalle bölünmüş durumda. Bir kısmı 'Salih Tuna, Erdoğan’dan çok Erdoğancı ve ‘Fırıldak AKP’liler’ şifreleri ile Karagül’ü işaret ediyor' diyor. Bu durumda, 'Genel yayın yönetmeni arıyorsanız ben varım' demek istiyor ve 'beklenen ses' patronunki mi oluyor? İkinci bölüme göre ise 'Erdoğan’dan çok Erdoğancı' trollere karşı genel yayın yönetmenini savunuyor ve 'Susturun şunları' diyor. İşin içinden çıkamadım" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "O Mustafa Ceceli yatakları doldurur ama camileri bilemem" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna olayında son perde...

Beklenen ses bir türlü gelmiyor, ama benim gibi dış sesler, kapı gıcırtısı gibi büyüyor.

Karşı mahallede konuşulan şu:

Olayın arkasında galiba Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül’ün kellesini isteyenlerin parmağı varmış.

Twitter’ın “Tarassut köpekleri” (watch dogs) bir süredir, Saray’a yakın trollerin İbrahim Karagül’e karşı yürüttüğü kampanyaya dikkatimi çektiler.

Herhalde, gazetenin bazı yazarlarının son zamanlarda yazdıkları makul ve bağımsız yazılar rahatsız etmiş.

Bana biraz Mustafa Karaalioğlu’nun Star Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrıldığı günleri hatırlattı.

Karagül durumu düzeltmek için olmalı, son zamanlarda aşırı Erdoğancı yazılar yazıyor.

Karşı mahalle bölünmüş durumda.

Bir kısmı “Salih Tuna, Erdoğan’dan çok Erdoğancı ve ‘Fırıldak AKP’liler’ şifreleri ile Karagül’ü işaret ediyor” diyor.

Bu durumda, “Genel yayın yönetmeni arıyorsanız ben varım” demek istiyor ve “beklenen ses” patronunki mi oluyor...

İkinci bölüme göre ise “Erdoğan’dan çok Erdoğancı” trollere karşı genel yayın yönetmenini savunuyor ve “Susturun şunları” diyor...

İşin içinden çıkamadım.

Bunu “O Ses Türkiye” yarışması sanıyordum.

Meğer “Survivor”mış...

Ama belli ki yeni sezona, “Game of Thrones” olarak başlayacak ve Yeni Şafak’ta gümbür gümbür bir ses gelecek...