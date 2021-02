Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Kabul edelim ki uçak gemisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın her tarafında uçak gemileri bulunan ülkeler gibi bir askeri güç haline gelmiştir." görüşünü savundu.

Özkök, Millî Savunma Bakanlığı'nın her hafta düzenlediği çevrimiçi toplantısını köşesine taşıdı. Özkök, "Bu 'Zoom'la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı. Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor. Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü... Toplantıda neler konuşuldu tabii ki önemli ama benim bu yazıyı yazmamın asıl sebebi o toplantıda konuşulanlar değil, toplantının kendisi... Çünkü ekrana yansıyan görüntü aslında küresel bir harita..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bu haritanın ne olduğunu anlamak için gelin o toplantıya katılanların bir listesine bakalım. Tam listeyi Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldım. Milli Savunma Bakanı dışında toplantıya katılanlar şunlar: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler.Birinci, İkinci, Üçüncü Ordu ve Ege Ordu komutanları... Kuvvet komutanları... Bakan yardımcıları ... Bunlar ekranın Ankara tarafı... Şimdi geliyorum asıl benim ilgimi çeken tarafındaki katılımcılara... Katar, Somali, Bosna-Hersek, Kosova ve Libya’daki askeri varlıklarımızın komutanları. NATO Karargâhı’ndaki askeri temsilci heyetimizin başkanı.Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı. Muharip Hava Kuvvetleri ve Donanma komutanları...Büyük bir ihtimalle yakında bunlara Azerbaycan’da denetim görevi yapacak birliğimizin komutanı da katılacak... Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Suriye’deki birliklerimizin komutanı yok... Aslında var. Çünkü o birliklerimiz İkinci Ordu Komutanlığı’na bağlı. Dolayısıyla onları da İkinci Ordu Komutanı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Özkök, "Milli Savunma Bakanı işte bu isimlerle her pazartesi bu toplantıyı yapıyor... Önünüze bir harita alın, yazdığım isimlerin bulunduğu coğrafi ko-ordinatları birer çizgiyle birbirine bağlayın... Ortaya çıkan tablo nedir? Küresel bir askeri güç fotoğrafı değil mi... Kabul edelim ki uçak gemisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın her tarafında uçak gemileri bulunan ülkeler gibi bir askeri güç haline gelmiştir." yorumunu yaptı.

