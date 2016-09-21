Ertuğrul Özkök: Hasan Karakaya için başsağlığı mesajı yayınlayan ordu, Tarık Akan'a çok mu gördü?

Tarık Akan'ın askerlerin yargılandığı davalarda protesto gösterilerine katıldığını hatırlatan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'nın Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımlandığını belirterek, "Ama Hasan Karakaya için başsağlığı mesajını ileten ordumuz... Bu milletin Tarık'ına çok mu gördü?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karakaya için mesaj ileten ordumuz

- O Tarık Akan ki, muvazzaf subaylar susarken, Silivri'deki FETÖ zulmüne direnen aydındı.

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- O Tarık Akan ki, 12 Eylül’de askerin bütün zulümlerini görmüşken, “Dünün zalimi bugünün mazlumu olmuşsa bana ne” dememiş, Silivri’de zulüm gören askerin yanına koşmuş.

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- O Tarık Akan ki, başında bulunduğu ordunun yeterince desteklemediği komutanı İlker Başbuğ hapse atıldığında, bir saniye düşünmeden o haksızlığın karşısına dikilmişti.

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Herkes konuştu.

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Herkes başsağlığı diledi.

On binler, elinde çiçek cenazesine koştu.

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Ama Hasan Karakaya için başsağlığı mesajını ileten ordumuz...

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Bu milletin Tarık'ına çok mu gördü?

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Arayıp bildirdilerse eğer, onu da bilmek istiyoruz.

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